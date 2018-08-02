Жительница Свердловской области пять лет держала взаперти своего сына

Отец ребенка в возрасте 16 лет даже не знал о таких действиях женщины, оформившей его в школу с дистанционным обучением. Он не выходил на связь с учителями, а также эта особа забрала документы мальчика из всех учреждений. Соседи назвали его Маугли, а полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства происшествия.Раньше СМИ сообщали о ситуации с жительницей Камбоджи, которая 19 лет жила вместе с животными в условиях дикой природы. Она не могла говорить и бодрствовала ночью, после чего полицейский опознал в 27-летней особе свою пропавшую много лет назад дочь.