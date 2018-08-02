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Виктория Дайнеко честно рассказала про свой первый секс и о вредных привычках

Певица Виктория Дейнеко поделилась с поклонниками своим первым сексуальным опытом. Также певица сообщила о том, что не умеет копить деньги и призналась, что периодически обрабатывает свои фотографии в фотошопе.

Виктория Дайнеко честно рассказала про свой первый секс и о вредных привычках


По словам Виктории Дайнеко её первая близость с мужчиной произошла после «Фабрики звёзд». О своём сексуальном опыте певица ранее никогда не рассказывала.

Виктория Дайнеко считает себя транжирой, она признаётся, что не умеет экономить деньги. Певица постоянно тратит крупные суммы во время шопинга. Также артистка иногда позволяет себе вредные привычки, такие как покурить.

Виктория Дайнеко также рассказала, что ранее неоднократно использовала обработку фотографий, перед тем как опубликовать. Однако такие методы стали не актуальными потому, что в моде сейчас естественная красота.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:10
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