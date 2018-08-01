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Белорусский МАЗ выпустит двух конкурентов для версии «ГАЗель Next»

Белорусский «МАЗ» на две модели, призванные стать конкурентами «ГАЗель Next», получил ОТТС. Такими авто стали фургон версии МАЗ-3650, а также микроавтобус МАЗ-281.

Белорусский МАЗ выпустит двух конкурентов для версии «ГАЗель Next»


В свою очередь белорусские новинки представляют собой переработанными вариациями китайского JAC Sunray. Разработку данных авто начали два года назад. При этом производство должно было быть запущено в начале этого года. Пока неизвестно, что послужило причиной задержки. Однако получение ОТТС говорит о том, что авто скоро выйдут на авторынок. Микроавтобус МАЗ-281 имеет следующие габариты: 6000X2100X2800 мм. Длина колесной базы составляет 3 570 мм. Авто представлено в двух вариациях. Грузопассажирская версия рассчитана на 9 человек, а пассажирская на 13-16 человек, не учитывая водителя.

При этом фургон МАЗ-3650 предназначается для перевозки грузов. Грузоподъёмность авто - 1 100 кг. Версия доступна в двух вариациях на 4,9, а также 6,0 метров. В подкапотном пространстве обоих белорусских авто находится 1,8-литровый мотор JAC HFC4DE1-1D на 150 л.с. В действие мотор приводится 6-скоростной МКПП, системой заднего привода.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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