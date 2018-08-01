Абсолютно голая Мария Лиман поразила поклонников новым снимком

Публикация от Мария Лиман (@liman_maria) 31 Июл 2018 в 11:05 PDT

На опубликованном снимке Мария Лиман стоит возле дивана, при этом на ней надета прозрачная майка золотистого цвета, а под ней нет даже нижнего белья. В описании к данной фотографии модель написала «Больше золота. Золото внутри». Звезда поразила своих поклонников тем, что предстала практически обнажённой.В комментариях к данной фотографии подписчики написали: «Самая красивая из всех моделей Maxim», а также отметили, что она сама золото. Снимок с обнажённой Марией Лиман за считанные минуты набрал большое количество восторженных комментариев и множество лайков.