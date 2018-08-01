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Абсолютно голая Мария Лиман поразила поклонников новым снимком

Модель Мария Лиман нередко выкладывает в сеть пикантные фотографии, радуя своих поклонников. На этот раз девушка продемонстрировала снимок, на котором она позирует в прозрачной майке на голое тело.

Абсолютно голая Мария Лиман поразила поклонников новым снимком


На опубликованном снимке Мария Лиман стоит возле дивана, при этом на ней надета прозрачная майка золотистого цвета, а под ней нет даже нижнего белья. В описании к данной фотографии модель написала «Больше золота. Золото внутри». Звезда поразила своих поклонников тем, что предстала практически обнажённой.

В комментариях к данной фотографии подписчики написали: «Самая красивая из всех моделей Maxim», а также отметили, что она сама золото. Снимок с обнажённой Марией Лиман за считанные минуты набрал большое количество восторженных комментариев и множество лайков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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