Абсолютно голая Мария Лиман поразила поклонников новым снимком
Модель Мария Лиман нередко выкладывает в сеть пикантные фотографии, радуя своих поклонников. На этот раз девушка продемонстрировала снимок, на котором она позирует в прозрачной майке на голое тело.
На опубликованном снимке Мария Лиман стоит возле дивана, при этом на ней надета прозрачная майка золотистого цвета, а под ней нет даже нижнего белья. В описании к данной фотографии модель написала «Больше золота. Золото внутри». Звезда поразила своих поклонников тем, что предстала практически обнажённой.
В комментариях к данной фотографии подписчики написали: «Самая красивая из всех моделей Maxim», а также отметили, что она сама золото. Снимок с обнажённой Марией Лиман за считанные минуты набрал большое количество восторженных комментариев и множество лайков.