В Сети обсуждают «целебное» фото Сергея Лаврова с российским флагом на плече

«Пойду приложу это фото к пенсионной реформе», «Приложу к НДС», «Если честно, для Министерства - какой-то школьный уровень СММ, при всем уважении к Лаврову», «Вас взломали что-ли?», - высказываются в Сети.

В МИД России назвали фотографию целебной и посоветовали «прикладывать к больным местам на планете». При этом дипломаты-юмористы предположили, что эта мера может спровоцировать «эффект экзорцизма».Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что этот эффектный снимок был сделан во время форума «Территория смыслов» на Клязьме. Сергей Лавров и раньше принимал участие в патриотических фотосессиях: в прошлые годы он сфотографировался с глобусом, а сейчас - с флагом, отметила она.Пост от российского внешнеполитического ведомства вызвал массу ироничных откликов и стал поводом для создания мемов. Интернет-пользователи решили, что этот «целебный» снимок поможет победить нищету, снизить госдолг США, улучшить качество российских дорог и даже заставить бразильского футболиста Неймара меньше симулировать во время игры.Но и без критики не обошлось.