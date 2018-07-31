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В Сети обсуждают «целебное» фото Сергея Лаврова с российским флагом на плече

На официальной страничке МИД РФ в Twitter появилось фото главы министерства Сергея Лаврова с российским триколором на плече. Снимок сопровождался остроумным комментарием и вызвал бурные обсуждения в Сети.

В Сети обсуждают «целебное» фото Сергея Лаврова с российским флагом на плече

В МИД России назвали фотографию целебной и посоветовали «прикладывать к больным местам на планете». При этом дипломаты-юмористы предположили, что эта мера может спровоцировать «эффект экзорцизма».

Официальный представитель министерства Мария Захарова сообщила, что этот эффектный снимок был сделан во время форума «Территория смыслов» на Клязьме. Сергей Лавров и раньше принимал участие в патриотических фотосессиях: в прошлые годы он сфотографировался с глобусом, а сейчас - с флагом, отметила она.

Пост от российского внешнеполитического ведомства вызвал массу ироничных откликов и стал поводом для создания мемов. Интернет-пользователи решили, что этот «целебный» снимок поможет победить нищету, снизить госдолг США, улучшить качество российских дорог и даже заставить бразильского футболиста Неймара меньше симулировать во время игры.

В Сети обсуждают «целебное» фото Сергея Лаврова с российским флагом на плече

Но и без критики не обошлось.

«Пойду приложу это фото к пенсионной реформе», «Приложу к НДС», «Если честно, для Министерства - какой-то школьный уровень СММ, при всем уважении к Лаврову», «Вас взломали что-ли?», - высказываются в Сети.
 
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Общество / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 16:42
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