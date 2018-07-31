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Вера Алентова с дочкой выглядят как ровесницы

Интернет пользователи в шоке от того, как сейчас выглядит семидесятишестилетняя известная актриса Вера Алентова. На публикациях со дня рождения сорокадевятилетней Юлии Меньшовой мама с дочкой выглядят как сверстницы.

Вера Алентова с дочкой выглядят как ровесницы


Меньшова решила отпраздновать свой день рождения в узком семейном кругу. За одним столом собрались её супруг Игорь Гордин, родители – Вера Алентова и Владимир Меньшов, а также дети. После праздника актриса поделилась фотографиями, где ее с мамой даже трудно отличить. Поклонники поздравили актрису с именинами и написали тонны тёплых слов и комплиментов по поводу её матери. Артистка поблагодарила всех фанатов, заявив, что все кто писал хорошие слова, сделали этот день ещё намного приятнее.

Вера Алентова с дочкой выглядят как ровесницы


Алентова несколько лет назад сделала неудачную подтяжку век, которая исказила её мимику - губы перекосились, при этом кожа стала неровной. Однако в настоящее время лицо актрисы выглядит безупречно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:15
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