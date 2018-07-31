Вера Алентова с дочкой выглядят как ровесницы

Меньшова решила отпраздновать свой день рождения в узком семейном кругу. За одним столом собрались её супруг Игорь Гордин, родители – Вера Алентова и Владимир Меньшов, а также дети. После праздника актриса поделилась фотографиями, где ее с мамой даже трудно отличить. Поклонники поздравили актрису с именинами и написали тонны тёплых слов и комплиментов по поводу её матери. Артистка поблагодарила всех фанатов, заявив, что все кто писал хорошие слова, сделали этот день ещё намного приятнее.Алентова несколько лет назад сделала неудачную подтяжку век, которая исказила её мимику - губы перекосились, при этом кожа стала неровной. Однако в настоящее время лицо актрисы выглядит безупречно.