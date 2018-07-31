Фанаты Канье Уэста высмеяли его новый дизайн кроссовок

Канье собирается выпустить кроссовки к 2019 году. Фолловеры репера шутя, написали, что это для отца нарисовала его маленькая дочка Норт, а Уэст обнародовал их, только чтоб малышка не обиделась. Некоторые подписчики подметили, что на рисунке скорее изображены коньки, а не кроссовки.Стоит отметить, что Канье в выпуске одежды не новичок. Прошлые партии кроссовок реп-исполнителя сыскали немалый успех. При этом в июне музыкант выпустил очень дорогую рекламу новых моделей спортивной обуви. В сьемке приняли участие популярные порно-звёзды.