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Бездомный программист получил отклики от ведущих технологических компаний, раздавая свое резюме на улице

В New York Post появилась статья о бездомном программисте Дэвиде Касарезе, который после провала своего собственного проекта был вынужден переехать в фургон, а затем и вовсе оказался на улице. Сообщается, что мужчина начал раздавать на улице листовки с резюме и через несколько дней он смог получить отклики от таких компаний как Google, Netflix, LinkedIn, Pandora и многих других работодателей.

Бездомный программист получил отклики от ведущих технологических компаний, раздавая свое резюме на улице


Известно, что Касарез имеет степень бакалавра по программированию. До этого он стажировался в General Motors, а затем решил открыть свой проект в Кремниевой долине, однако с этим не задалось. Таким образом, мужчина начал жить в фургоне, а после дела были еще хуже, поскольку пришлось продать свой автомобиль Ford, в котором он жил.

После этого он начал жить в парке. В этот период Касарез решил создать несколько копий своего резюме, которое затем раздавал прохожим. При себе он также имел табличку с надписью «Бездомный. Голодаю ради успеха. Возьмите мое резюме».

Американка Жасмин Скофилд сфотографировала бездомного и выложила фото в Twitter. Очень быстро пост набрал более сотни тысяч репостов, а сам Касарез получил предложения по найму, в том числе от Google и Netflix.
 
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45
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