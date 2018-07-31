Новые процессоры Snapdragon 855 появятся в смартфонах в 2019 году

По его информации, в базе данных бенчмарка Geekbench появился китайский смартфон Xiaomi, в основе которого установлен процессор SDM855, то есть новый Snapdragon 855. Таким образом, эксперт предполагает, что чип уже поступил в массовое производство.Как бы там ни было, эта информация является всего лишь догадкой. Сам Квандт считает, что это может оказаться и Snapdragon 835, поскольку и ID, и производительность процессора отвечают этой однокристальной системе.Первые смартфоны с процессором Snapdragon 855 должны появиться на рынке уже в следующем году.