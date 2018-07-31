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Новые процессоры Snapdragon 855 появятся в смартфонах в 2019 году

Известный инсайдер Роланд Квандт, который является руководителем проекта WinFuture, опубликовал на своей странице в Twitter информацию о том, что новые мобильные процессоры Qualcomm Snapdragon 855 уже поступили на конвейер. Таким образом, в скором времени стоит ожидать появление флагманских смартфонов с этим чипом.

Новые процессоры Snapdragon 855 появятся в смартфонах в 2019 году


По его информации, в базе данных бенчмарка Geekbench появился китайский смартфон Xiaomi, в основе которого установлен процессор SDM855, то есть новый Snapdragon 855. Таким образом, эксперт предполагает, что чип уже поступил в массовое производство.

Как бы там ни было, эта информация является всего лишь догадкой. Сам Квандт считает, что это может оказаться и Snapdragon 835, поскольку и ID, и производительность процессора отвечают этой однокристальной системе.

Первые смартфоны с процессором Snapdragon 855 должны появиться на рынке уже в следующем году.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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