Новые процессоры Snapdragon 855 появятся в смартфонах в 2019 году
Известный инсайдер Роланд Квандт, который является руководителем проекта WinFuture, опубликовал на своей странице в Twitter информацию о том, что новые мобильные процессоры Qualcomm Snapdragon 855 уже поступили на конвейер. Таким образом, в скором времени стоит ожидать появление флагманских смартфонов с этим чипом.
По его информации, в базе данных бенчмарка Geekbench появился китайский смартфон Xiaomi, в основе которого установлен процессор SDM855, то есть новый Snapdragon 855. Таким образом, эксперт предполагает, что чип уже поступил в массовое производство.
Как бы там ни было, эта информация является всего лишь догадкой. Сам Квандт считает, что это может оказаться и Snapdragon 835, поскольку и ID, и производительность процессора отвечают этой однокристальной системе.
Первые смартфоны с процессором Snapdragon 855 должны появиться на рынке уже в следующем году.
По его информации, в базе данных бенчмарка Geekbench появился китайский смартфон Xiaomi, в основе которого установлен процессор SDM855, то есть новый Snapdragon 855. Таким образом, эксперт предполагает, что чип уже поступил в массовое производство.
Как бы там ни было, эта информация является всего лишь догадкой. Сам Квандт считает, что это может оказаться и Snapdragon 835, поскольку и ID, и производительность процессора отвечают этой однокристальной системе.
Первые смартфоны с процессором Snapdragon 855 должны появиться на рынке уже в следующем году.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00