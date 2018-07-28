Новый налог: Минпромторг введет сбор на утиль велосипедов и велосипедных рам

Минпромторг и Минприроды стали инициаторами введения нового налога. На этот раз планируется ввести сбор на утилизацию байков. Это позволит дополнительно собрать в бюджет 1-2 млрд рублей, учитывая количество ввозимых в Россию велосипедов. Только в 2016 году их ввоз составил более 1 млн штук.Их ввозят, согласно статистическим данным от 25 тыс штук до полумиллиона в месяц. И теперь популярность набирают электробайки. Все они рано или поздно оказываются на свалке - потому оба ведомства и лоббируют этот закон, считают эксперты рынка. В результате, цены на этот экологичный вид транспорта вырастут не менее чем на 10%.