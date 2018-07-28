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Новый налог: Минпромторг введет сбор на утиль велосипедов и велосипедных рам

В правительстве Дмитрия Медведева подготовлены предложения по введению нового утилизационного сбора. На этот раз на велосипеды. Его могут обнародовать уже с начала следующего года, и тогда велосипеды подорожают.

Минпромторг и Минприроды стали инициаторами введения нового налога. На этот раз планируется ввести сбор на утилизацию байков. Это позволит дополнительно собрать в бюджет 1-2 млрд рублей, учитывая количество ввозимых в Россию велосипедов. Только в 2016 году их ввоз составил более 1 млн штук.

Новый налог: Минпромторг введет сбор на утиль велосипедов и велосипедных рам


Их ввозят, согласно статистическим данным от 25 тыс штук до полумиллиона в месяц. И теперь популярность набирают электробайки. Все они рано или поздно оказываются на свалке - потому оба ведомства и лоббируют этот закон, считают эксперты рынка. В результате, цены на этот экологичный вид транспорта вырастут не менее чем на 10%.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:00
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