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Google удаляет из Google Play все приложения-майнеры криптовалюты

Разработчиком принято решение внести ряд правил в Google Play по изменению условий размещения контента. С этой целью были отмечены запрещенные новые виды приложений.

После проведенной работы, разработчикам запрещено добавление в Google Play приложений майнинга криптовалют, причем не зависимо от устройства, именно они и были внесены в черный список. Так же отмечается, перечень еще разрешенных наименований, содержит те приложения, основное направление которых - регулировка майнинга облачно.
Google удаляет из Google Play все приложения-майнеры криптовалюты


В соответствии с обновлениями, владельцам устройств уже не получится приобретать и устанавливать на гаджеты наиболее актуальные программы, связанные с «добычей» биткоинов, это Crypto Miner, MinerGate, и некоторые другие. Так же отмечается, что начиная с апреля месяца, компанией Google установлен запрет размещения в Chrome Web Store любых расширений, направленных на майнинг электронных валют.

Так же, введены подобные запреты в магазин от компании Apple - App Store. Все направления касаются добычи валют. При этом, как и в Google Play, остается дозволенным облачный майнин. Отмечается, что немногим ранее, популярными соцсетями Instagram и Facebook, включая Twitter, установлен запрет на рекламу криптовалют и ICO при использовании своих сервисов. Так же, ограничил продвижение майнинга известный почтовый сервис маркетингового направления - Mailchimp.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45
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