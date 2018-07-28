Google удаляет из Google Play все приложения-майнеры криптовалюты

После проведенной работы, разработчикам запрещено добавление в Google Play приложений майнинга криптовалют, причем не зависимо от устройства, именно они и были внесены в черный список. Так же отмечается, перечень еще разрешенных наименований, содержит те приложения, основное направление которых - регулировка майнинга облачно.В соответствии с обновлениями, владельцам устройств уже не получится приобретать и устанавливать на гаджеты наиболее актуальные программы, связанные с «добычей» биткоинов, это Crypto Miner, MinerGate, и некоторые другие. Так же отмечается, что начиная с апреля месяца, компанией Google установлен запрет размещения в Chrome Web Store любых расширений, направленных на майнинг электронных валют.Так же, введены подобные запреты в магазин от компании Apple - App Store. Все направления касаются добычи валют. При этом, как и в Google Play, остается дозволенным облачный майнин. Отмечается, что немногим ранее, популярными соцсетями Instagram и Facebook, включая Twitter, установлен запрет на рекламу криптовалют и ICO при использовании своих сервисов. Так же, ограничил продвижение майнинга известный почтовый сервис маркетингового направления - Mailchimp.