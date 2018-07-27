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Эксперт: англичане «сцапают» Ассанжа и выдадут его Соединённым Штатам

Эксперт прокомментировал возможность так называемого выдворения из Эквадора Джулиана Ассанжа, являющегося основателем организации WikiLeaks.

Эксперт: англичане «сцапают» Ассанжа и выдадут его Соединённым Штатам


Лондонское политическое руководство подтвердило, что обсуждает с действующими властями Эквадора выдворение Джулиана Ассанжа из страны. Ассанж сейчас прибывает в британской столице в посольстве Эквадора. Ленин Морено - президент Эквадора заявил, что в любом случае Ассанж должен будет покинуть дипмиссию. Власти Эквадора к Ассанжу применяли уже санкции. В марте этого года он был уже лишён телефонной связи, а также доступа в Сеть. Объясняя это было отмечено, что якобы Ассаннж продолжал выступать с определёнными политическими заявлениями, при этом находясь в посольстве.

Александр Лукин, являющийся руководителем департамента международных отношений действующей Высшей школы экономики, дал интервью изданию «Политэксперт». Он отметил, что США оказывают давление на действующие власти Эквадора. В данной стране сменился президент. Специалист отметил, что он оказался более труслив в сравнении со своим предшественником. Эту ситуацию Лукин назвал очень печальной, так как Ассанжа преследуют по политическим мотивам. На Западе никто не сознается в этом. Однако это всё совершенно очевидно.

Лукин предположил, что его могут выдать по формальному обвинению США. С него сейчас сняли первоначальные обвинения в изнасиловании. Его теперь обвиняют в том, что он скрывается от следствия по завершённому делу. Он считает, что это абсолютно неадекватная ситуация. Специалист отметил, что, скорее всего англичане его поймают и выдадут США.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:25
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