Эксперт: англичане «сцапают» Ассанжа и выдадут его Соединённым Штатам
Эксперт прокомментировал возможность так называемого выдворения из Эквадора Джулиана Ассанжа, являющегося основателем организации WikiLeaks.
Лондонское политическое руководство подтвердило, что обсуждает с действующими властями Эквадора выдворение Джулиана Ассанжа из страны. Ассанж сейчас прибывает в британской столице в посольстве Эквадора. Ленин Морено - президент Эквадора заявил, что в любом случае Ассанж должен будет покинуть дипмиссию. Власти Эквадора к Ассанжу применяли уже санкции. В марте этого года он был уже лишён телефонной связи, а также доступа в Сеть. Объясняя это было отмечено, что якобы Ассаннж продолжал выступать с определёнными политическими заявлениями, при этом находясь в посольстве.
Александр Лукин, являющийся руководителем департамента международных отношений действующей Высшей школы экономики, дал интервью изданию «Политэксперт». Он отметил, что США оказывают давление на действующие власти Эквадора. В данной стране сменился президент. Специалист отметил, что он оказался более труслив в сравнении со своим предшественником. Эту ситуацию Лукин назвал очень печальной, так как Ассанжа преследуют по политическим мотивам. На Западе никто не сознается в этом. Однако это всё совершенно очевидно.
Лукин предположил, что его могут выдать по формальному обвинению США. С него сейчас сняли первоначальные обвинения в изнасиловании. Его теперь обвиняют в том, что он скрывается от следствия по завершённому делу. Он считает, что это абсолютно неадекватная ситуация. Специалист отметил, что, скорее всего англичане его поймают и выдадут США.