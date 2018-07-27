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Дональд Трамп отблагодарил Ким Чен Ына за возврат останков американских солдат

Дональд Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за возвращённые останки американских солдат.

Дональд Трамп отблагодарил Ким Чен Ына за возврат останков американских солдат


В своём аккаунте Twitter Дональд Трамп отблагодарил лидера Северной Кореи за возврат в Соединённые Штаты останков американских солдат. Представители Северной Кореи на территорию Соединённых Штатов вернули останки военных, участвовавших в Корейской войне. Дональд Трамп заявил, что для многих американских семей возвращение останков родственников будет значимым событием спустя много лет. Стоит заметить, что лидер Северной Кореи пошёл на данный шаг после соответствующей договорённости с президентом США, которую достигли в рамках личной их встречи, которая прошла на территории Сингапура.

Судебную идентификацию полученных всех останков американских военных проведут в Гавайях. Туда они отправятся в августе уже после тщательного изучения американскими специалистами. Сегодня празднуется 65-я годовщина завершения Корейской войны.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:20
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