Дмитрий Маликов впервые показал своего сына Марка

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 26 Июл 2018 в 5:49 PDT

В Instagram Дмитрий Маликов написал сообщения поясняющую ситуацию с недавним скандалом. Певец отметил, что в его твиттере не понятно, откуда появилась, кем-то написанная глупость. Дмитрий Маликов отрицает, что он писал про евреев и гомосексуалистов в российском шоу-бизнесе, что всколыхнуло интернет-пространство.От этого скандала Дмитрий Маликов решил отвлечь вниманием поклонников в этом ему помог маленький сын, которому накануне исполнилось полгода. Артист отметил, что получил много писем одни с поздравлениями, а другие с недовольством в его адрес.Поклонники певца пришли к выводу, что он решил прикрыться сыном в скандале. Однако, несмотря на волну негатива, первая опубликованная фотография Дмитрия Маликова с сыном за короткое время собрала более 20 тысяч «лайков».