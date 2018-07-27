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Дмитрий Маликов впервые показал своего сына Марка

На своей странице в Instagram Дмитрий Маликов выложил фотографию, на которой он запечатлён вместе с маленьким сыном. Певец впервые показал подписчикам своего сына Марка, которому накануне исполнилось полгода, стараясь отвлечь внимание от скандала с евреями и гомосексуалистами.

Дмитрий Маликов впервые показал своего сына Марка


В Instagram Дмитрий Маликов написал сообщения поясняющую ситуацию с недавним скандалом. Певец отметил, что в его твиттере не понятно, откуда появилась, кем-то написанная глупость. Дмитрий Маликов отрицает, что он писал про евреев и гомосексуалистов в российском шоу-бизнесе, что всколыхнуло интернет-пространство.

От этого скандала Дмитрий Маликов решил отвлечь вниманием поклонников в этом ему помог маленький сын, которому накануне исполнилось полгода. Артист отметил, что получил много писем одни с поздравлениями, а другие с недовольством в его адрес.

Поклонники певца пришли к выводу, что он решил прикрыться сыном в скандале. Однако, несмотря на волну негатива, первая опубликованная фотография Дмитрия Маликова с сыном за короткое время собрала более 20 тысяч «лайков».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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