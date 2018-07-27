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Памела Андерсон призналась, что не любит групповой секс

Памела Андерсон дала откровенное интервью, в котором рассказала, что она не любит групповой секс из-за плохого опыта в прошлом. Актриса отметила, что не признаёт отношений без любви и преданности.

Памела Андерсон призналась, что не любит групповой секс


По мнению Памелы Андерсон, сексуальны и семейные отношения – это личное дело каждого. Актриса рассказала, что знает женщину, которая живёт в одном доме с мужем и любовником, они втроём вырастили детей. Однако такой образ жизни для неё не приемлем.

Памела Андерсон выросла в простой семье, её отец был печником, а мать работала официанткой. У актрисы по линии матери имеются русские корни, а со стороны отца присутствует финская кровь. Помела Андерсон, помимо того что снимается в фильмах и сериалах, является культовой моделью и секс-бомбой журнала «Плейбой».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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