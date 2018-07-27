Памела Андерсон призналась, что не любит групповой секс

По мнению Памелы Андерсон, сексуальны и семейные отношения – это личное дело каждого. Актриса рассказала, что знает женщину, которая живёт в одном доме с мужем и любовником, они втроём вырастили детей. Однако такой образ жизни для неё не приемлем.Памела Андерсон выросла в простой семье, её отец был печником, а мать работала официанткой. У актрисы по линии матери имеются русские корни, а со стороны отца присутствует финская кровь. Помела Андерсон, помимо того что снимается в фильмах и сериалах, является культовой моделью и секс-бомбой журнала «Плейбой».