Ученые определили наличие генетической связи между бессонницей и депрессией

Учеными были проанализированы 20 групп фенотипов, в составе более чем 280 эмоциональных, сомнических и когнитивных характеристик. На следующем этапе, специалистами были выделены популяции 129 грызунов, у которых была депривация сна, затем были сопоставлены генетические категории по 2,4 тысячам маркеров. Основное внимание авторами проекта было акцентировано на изучении активности 4-х зон мозга, это гиппокамп, гипоталамус, таламус и лобная кора. При этом экспертами успешно обнаружена связь между генами и проявлением бессонницы и депрессии.Учеными выделена сеть транскриптомов, отвечающих за определенные типы функций. При этом связи между эмоциональными проявлениями и сном зафиксировали на уровне только одного гена. Для анализа, авторы проекта использовали данные людей, страдающих депрессивными расстройствами, в результате чего найдены и задействованные паттерны. При этом некоторые элементы ДНК находились в зависимости от активности нейронов, а так же максимально рано проявляли реакцию на возникающие сбои. Управлял процессом ген Arc, которому определили роль «недостающего звена», связывающего бессонницу и эмоциональную сферу.