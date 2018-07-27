АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Ученые определили наличие генетической связи между бессонницей и депрессией

Учеными Центра биологии сна и циркадных ритмов, проведены исследования, в результате которых найден ген, которому определили связь депрессии и бессонницы. Так же, авторами проекта обнаружены молекулярные пути, участвующие в развитии указанных расстройств.

Учеными были проанализированы 20 групп фенотипов, в составе более чем 280 эмоциональных, сомнических и когнитивных характеристик. На следующем этапе, специалистами были выделены популяции 129 грызунов, у которых была депривация сна, затем были сопоставлены генетические категории по 2,4 тысячам маркеров. Основное внимание авторами проекта было акцентировано на изучении активности 4-х зон мозга, это гиппокамп, гипоталамус, таламус и лобная кора. При этом экспертами успешно обнаружена связь между генами и проявлением бессонницы и депрессии.

Ученые определили наличие генетической связи между бессонницей и депрессией


Учеными выделена сеть транскриптомов, отвечающих за определенные типы функций. При этом связи между эмоциональными проявлениями и сном зафиксировали на уровне только одного гена. Для анализа, авторы проекта использовали данные людей, страдающих депрессивными расстройствами, в результате чего найдены и задействованные паттерны. При этом некоторые элементы ДНК находились в зависимости от активности нейронов, а так же максимально рано проявляли реакцию на возникающие сбои. Управлял процессом ген Arc, которому определили роль «недостающего звена», связывающего бессонницу и эмоциональную сферу.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Решетова показала поклонникам свои
Ученые определили наличие генетической связи
Российские продажи Volvo выросли в июне на 11%
Новый iPhone будет оборудован специальной
Третье авто Chery в России продается в кредит
Suzuki отзывает в России 11 авто с дефектом CVT
Российские инженеры предложили новый способ
Раскрыты параметры нового смартфона HTC U12 Life
Прибыль «АвтоВАЗ» в первом полугодии по МСФО
Стала известна дата начала продаж смартфона
Надежда Бабкина огорчила своим пляжным нарядом
Twitter начал автоматическую блокировку аккаунтов
В России стартовали продажи бюджетного смартфона
Отпускные фото Дмитрия Шепелева вызвали восторг у
Антонина Саврасова мечтала отбить Никиту
Дизельная версия авто Honda Civic получит
Картину с изображением Иисуса заблокировали в
Жители Уфы зафиксировали на камеру двойной
YouTube работает на платформе Google Chrome
Бренд Hyundai запатентует товарный знак Styx
Эмин Агаларов поведал, что покажет детям, как
Исаак Калина рассказал, как проводят лето
Британский нейрохирург после клинической смерти
Ученые определили наличие связи между эмоциями
Ученые: Колымские черви нематоды ожили после
Виктория Дайнеко призналась, что фотошопила свою
Коптский средневековый фолиант скрывал под слоями
Астрономы зафиксировали последствия редких
На продажу опять выставлен Ferrari Шумахера
Тата Блюменкранц заявила, что ее нисколько не
Просмотреть все новости