Twitter начал автоматическую блокировку аккаунтов с именем «Илон Маск»

Twitter запускает функцию автоматической блокировки всех аккаунтов, где присутствует имя Илон Маск. Данные меры приняты руководством для борьбы с мошенничеством, а так же ботами и спамом. Как дополнительная мера - запрещена регистрация с использованием имени известного предпринимателя.



Также отмечается, что проводится блокировка любых неофициальных аккаунтов Илонов Масков. Все пользователи, привязавшие номер телефона к неверифицированному профилю, пытаясь присвоить себе имя американского изобретателя, блокироваться будут мгновенно. Если потребуется необходимость восстановления доступа, тогда фолловеру предложат пройти тест-капчу, а так же указать номер телефона. Согласно пояснениям Twitter, приняты новые методы, направленные на борьбу с несанкционированным вмешательством в работу сервис, а так же спамом. Конкретно не уточняется, блокируются аккаунты только Маска, или затронуты и другие имена знаменитостей.



Блокировка Илонов Масков направленна на подозрительные аккаунты в Twitter, которые предполагают совершение операций в сфере цифровых денег. Сюда включается приобретение токенов, как совершенно новой криптовалюты, подробностей о которой нет. При этом мошенниками рекомендуют воспользоваться от имени знаменитости, «редким шансом», чтобы быстро разбогатеть.