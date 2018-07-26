Дмитрий Маликов оскорбил всех представителей шоу-бизнеса

В частности, Дмитрий Маликов заявил, что для того чтобы быть успешным на эстраде достаточно иметь два составляющих – «еврейство и педрильство». При этом певец отметил, что идеальным будет сочетание этих двух факторов, а именно «педрильное еврейство». Продолжая свою мысль музыкант заявил, что у него для успеха нет ни одного, ни другого. Расшифровывать свой пост он не стал, добавив только то, что есть некоторые исключения.Подписчики Дмитрия Маликова назвали его твит отвратительным, они указали на то, что своим постом музыкант обидел и евреев и представителей ЛГБТ-сообщества. Осознав, что публикация оскорбляет большое количество людей, музыкант удалил свой твит.