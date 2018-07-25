Хейтеры раскритиковали Дмитрия Шепелева за «женскую» прическу сына Жанны Фриске

Однако последняя фотография Дмитрия и Платона вызвала немало споров со стороны подписчиков.Некоторым пользователям не понравились отросшие волосы мальчика, которые папа собрал на затылке в хвостик.Мнения фолловеров разделились, и некоторые из них посчитали такую прическу женской, и в резкой форме посоветовали Шепелеву постричь сына.Однако фанаты Димтрия Шепелеваи сына Жанны Фриске признали за отцом право самому выбирать прическу сыну, а также отметили, что «причесон просто супер», а самого мальчишку назвали «стилягой»., – спорили со злопыхателями фанаты Шепелева.