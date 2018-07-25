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Хейтеры раскритиковали Дмитрия Шепелева за «женскую» прическу сына Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев нечасто балует поклонников фотографиями своего сына, которого родила его гражданская супруга Жанна Фриске и потому каждый снимок с Платоном вызывает интерес у публики.

Однако последняя фотография Дмитрия и Платона вызвала немало споров со стороны подписчиков.

Хейтеры раскритиковали Дмитрия Шепелева за «женскую» прическу сына Жанны Фриске

Некоторым пользователям не понравились отросшие волосы мальчика, которые папа собрал на затылке в хвостик.

Мнения фолловеров разделились, и некоторые из них посчитали такую прическу женской, и в резкой форме посоветовали Шепелеву постричь сына.

Хейтеры раскритиковали Дмитрия Шепелева за «женскую» прическу сына Жанны Фриске

Однако фанаты Димтрия Шепелеваи сына Жанны Фриске признали за отцом право самому выбирать прическу сыну, а также отметили, что «причесон просто супер», а самого мальчишку назвали «стилягой».

«Вам не кажется, что указывать кому и какую прическу носить это глупо и не прилично. Делайте себе и своим близким какие угодно прически, но другим указывать это фамильярность. Мне нравится, это модно. Разонравится через пару месяцев новую сделают. Это же волосы, а не зубы», – спорили со злопыхателями фанаты Шепелева.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:25
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