Хейтеры раскритиковали Дмитрия Шепелева за «женскую» прическу сына Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев нечасто балует поклонников фотографиями своего сына, которого родила его гражданская супруга Жанна Фриске и потому каждый снимок с Платоном вызывает интерес у публики.
Однако последняя фотография Дмитрия и Платона вызвала немало споров со стороны подписчиков.
Некоторым пользователям не понравились отросшие волосы мальчика, которые папа собрал на затылке в хвостик.
Мнения фолловеров разделились, и некоторые из них посчитали такую прическу женской, и в резкой форме посоветовали Шепелеву постричь сына.
Однако фанаты Димтрия Шепелеваи сына Жанны Фриске признали за отцом право самому выбирать прическу сыну, а также отметили, что «причесон просто супер», а самого мальчишку назвали «стилягой».
«Вам не кажется, что указывать кому и какую прическу носить это глупо и не прилично. Делайте себе и своим близким какие угодно прически, но другим указывать это фамильярность. Мне нравится, это модно. Разонравится через пару месяцев новую сделают. Это же волосы, а не зубы», – спорили со злопыхателями фанаты Шепелева.