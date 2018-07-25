АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9 в комплектации 512 Гб ПЗУ

Редактор WinFuture Роланд Квандт опубликовал у себя на странице в Twitter новую информацию о смартфоне Samsung Galaxy Note 9. Таким образом, стала известна цена модификации с объемом постоянной памяти в 512 гигабайт.

Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9 в комплектации 512 Гб ПЗУ


Отмечается, что данная версия мобильного устройства обойдется покупателю в 1250 евро. Стоит указать, что модель на 128 Гб ПЗУ будет продаваться по цене 1050 евро.

Ранее этот же источник приписывал Galaxy Note 9 с Infinity Display 2.0 с диагональ 6,3 дюйма. Вычислительной основой девайс должны стать процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. Модель будет зависеть от региона продаж смартфона. Также сообщается, что дактилоскопический сенсор расположится прямо под сдвоенной тыльной камерой.

Что касается объема памяти, то в продаже появится несколько моделей – 6/8 Гб ОЗУ и 128/256/512 Гб ПЗУ. Помимо этого упоминается наличие аккумулятора с емкостью 4 тысячи мАч.

Ожидается внедрение технологии S Pen. С помощью этого гаджета пользователь сможет дистанционно управлять камерой и воспроизведением музыки.

Официальный анонс Samsung Galaxy Note 9 состоится 9 августа.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для
Samsung делает игровой смартфон для достижения
OPPO к выпуску готовит инновационный смартфон
Александра Черно призналась, что из-за больших
Врачи достали бриллиант из израненных ног певицы
Хейтеры раскритиковали Дмитрия Шепелева за
Экс-участницу «Дом-2» жестоко избили на съемках
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и
Постановщик фильма «Дэдпул 2» займется съемками
Рогозин провел переговоры с Airbus Defence and
Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9 в
В бассейн Лаймы Вайкуле во время репетиции
Зрители считают, что Оксана Ряска ради пиара
Саша Черно закатила истерику на приеме у
Жасмин рассказала, как похудела на 16 килограммов
Sony предлагает россиянам бесплатно получить
Лолита Милявская раскрыла ранее неизвестные
Новости «Дома-2»: Саша Черно увеличила себе губы;
Артем Сорока откровенно об интимных отношениях:
Российские узнали о мутациях, которые влияют на
Подписчики считают, что Тата Блюменкранц, после
Ольга Бузова очень перенервничала из-за аварии
Дарья Друзьяк рассказала про сценарий Андрея
Загадочное исчезновение жителей деревни Растесс
Ксения Собчак заявила, что знает о недвижимости в
Экс-участница «Дома-2» Елизавета Триандафилиди
Ученые изменили границу между земной атмосферой и
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан
Тимати прокомментировал арест на 15 суток
Звезда телесериала «Тайны следствия» Кристина
Просмотреть все новости