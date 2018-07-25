Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9 в комплектации 512 Гб ПЗУ

Отмечается, что данная версия мобильного устройства обойдется покупателю в 1250 евро. Стоит указать, что модель на 128 Гб ПЗУ будет продаваться по цене 1050 евро.Ранее этот же источник приписывал Galaxy Note 9 с Infinity Display 2.0 с диагональ 6,3 дюйма. Вычислительной основой девайс должны стать процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. Модель будет зависеть от региона продаж смартфона. Также сообщается, что дактилоскопический сенсор расположится прямо под сдвоенной тыльной камерой.Что касается объема памяти, то в продаже появится несколько моделей – 6/8 Гб ОЗУ и 128/256/512 Гб ПЗУ. Помимо этого упоминается наличие аккумулятора с емкостью 4 тысячи мАч.Ожидается внедрение технологии S Pen. С помощью этого гаджета пользователь сможет дистанционно управлять камерой и воспроизведением музыки.Официальный анонс Samsung Galaxy Note 9 состоится 9 августа.