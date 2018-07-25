АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Специалисты MIT создали робота размером с клетку человека

Учеными США создан самый маленький робот, размеры которого сравнимы с одной клеткой организма человека. Миниатюрное устройство планируется использовать при проведении диагностики различных заболеваний, связанных с необходимостью анализа труднодоступных мест.

Исследователями Массачусетского технологического института завершена успешная разработка действующих прототипов самых миниатюрных моделей роботов, до того не создававшихся человечеством. Уникальность его размеров подтверждает то, что даже с помощью обычного микроскопа рассмотреть изобретение довольно сложно. К тому же, нет необходимости перезаряжать робота, для поддержания работы в нем использованы конструкции специальных фотодиодных полупроводников. Они позволяют устройству самостоятельно подзаряжаться от обычных источников света.
Специалисты MIT создали робота размером с клетку человека


Как отметили ученые, у столь небольшой машины практически безгранична область применения. Ученые намерены применить его малогабаритность на пользу медицине в лечении и диагностировании заболеваний. Благодаря небольшим размерам, робот может проникать в труднодоступные исследуемые места, а так же проводить комплексы полноценных анализов по поврежденным тканям прямо изнутри.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эпатажный участник «Дома-2» Илья Яббаров намерен
Сергей Шнуров подставил рэпера Сяву
Татьяна Владимировна Григорьевская засадила
Андрей Малахов рассказал о «любовных связях»
Андрей Черкасов осуществил детскую мечту своей
Эксперты сделали предположения о характеристиках
На Сицилии найдено древнее захоронение викингов
Специалисты MIT создали робота размером с клетку
Роскосмос начал разработку ракеты Союз-5
Активность мозга может определить социально
Google работает над новым Pixelbook
Ученые: Наночастицы пластика разрушают экосистему
На краудфандинговой площадке начался сбор средств
Повышение кислотности Мирового океана приведет к
В NASA показали первые снимки Плутона в его
В продажу поступил планшет Xiaomi Mi Pad 4
В Сети появились пикантные снимки Марии Шараповой
Военные США научили беспилотники уничтожать друг
Google планирует выпустить первые смарт-часы
В Канаде создали пиво из марихуаны
Редкая «Лунная Библия», посетившая Луну с
Илон Маск намерен организовать выпуск смартфона
Китайского "убийцу" Hyundai Creta выпустят в
Судный день близок: приложение Google Translate
Эксперт оценил резкое заявление Хейли о вражде
Сергей Шнуров верхом на свинье посетил первую
Ученые разработали модель прогнозирования
Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах удивил
Ученые: Диабетический уровень глюкозы у здоровых
Памела Андерсон случайно засветила обручальное
Просмотреть все новости