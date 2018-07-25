Специалисты MIT создали робота размером с клетку человека

Исследователями Массачусетского технологического института завершена успешная разработка действующих прототипов самых миниатюрных моделей роботов, до того не создававшихся человечеством. Уникальность его размеров подтверждает то, что даже с помощью обычного микроскопа рассмотреть изобретение довольно сложно. К тому же, нет необходимости перезаряжать робота, для поддержания работы в нем использованы конструкции специальных фотодиодных полупроводников. Они позволяют устройству самостоятельно подзаряжаться от обычных источников света.Как отметили ученые, у столь небольшой машины практически безгранична область применения. Ученые намерены применить его малогабаритность на пользу медицине в лечении и диагностировании заболеваний. Благодаря небольшим размерам, робот может проникать в труднодоступные исследуемые места, а так же проводить комплексы полноценных анализов по поврежденным тканям прямо изнутри.