АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 74.13 USD 63.20
Курс валют на 24.07.2018

Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о сексе во времена Евгении Феофилактовой

Экс-участники «Дом-2» и супруги Антон Гусев и Виктория Романец разоткровенничались в Сети и в переписке с пользователями рассказали, где им приходилось заниматься сексом.

По словам Виктории, она любит разнообразие в любовных делах и среди самых необычных мест для интимных встреч назвала Красную площадь.

Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о сексе во времена Евгении Феофилактовой

Гусеву в свою очередь запомнился секс в кинотеатре, на капоте авто и на мосту, где свидетелями их «случки» стали случайные прохожие.

Парочка не указывала даты своего фривольного времяпровождения, но пользователи догадались, что такая насыщенная сексуальная жизнь у Виктории и Антона проходила во времена его женитьбы на Евгении Феофилактовой.

Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о сексе во времена Евгении Феофилактовой

Ранее неверный супруг старался скрывать свои похождения, а теперь с гордостью рассказывает о них.

Хейтеры отметили, что у Гусева растет сын Дэни и когда он подрастет, не исключено, что одноклассники расскажут ему про сексуальные приключения папы.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:28
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель обвинила младшую сестру Алену
Промсвязьбанк представил клиентам зарплатную
Ольга Рапунцель умилила своих подписчиков роликом
В Австралии пациенты не вызывают скорую помощь
Эксклюзивная карта Промсвязьбанка для ведения
«Двойной Cash Back» - выгодное предложение
Алена Савкина накинулась на Ольгу Рапунцель
Пользователи Instagram посоветовали Ксении Собчак
Джонни Дэпп может сыграть в биографическом фильме
Жена Романа Жукова столкнула с лестницы любовницу
Ведущий Леонид Закошанский будет работать на
Ученые создали из панцирей крабов материал -
Новенькая участница «Дома-2» поставила на место
Исследователи обнаружили в Сети секретные
Ольга Бузова показала бэкстейдж с фотосессии для
Поклонники опять обвинили Анастасию Волочкову в
В РФ легковые авто поставят на военный учет
Илья Яббаров отказался дарить автомобиль Алене
Операторы дронов научились управлять аппаратом
Фанаты Ольги Бузовой затравили Андрея Разина за
Телезрители «Дома-2» уверены, что дружбе Ксении
Эксперты сообщили, где российские автолюбители
Астрофизики: Жизнь на спутнике Юпитера может
Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о сексе
Тюнинг-ателье Auto-Dynamics представило
Дмитрий Тарасов посмеялся над своими финансовыми
Секретные инструкции Apple для самостоятельного
Зрители «Дома-2» уверены, что мама Ильи Яббарова
53-летняя Алена Апина показала упругую грудь на
Иван Барзиков рассказал, что может стать новым
Просмотреть все новости