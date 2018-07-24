Антон Гусев и Виктория Романец рассказали о сексе во времена Евгении Феофилактовой

По словам Виктории, она любит разнообразие в любовных делах и среди самых необычных мест для интимных встреч назвала Красную площадь.Гусеву в свою очередь запомнился секс в кинотеатре, на капоте авто и на мосту, где свидетелями их «случки» стали случайные прохожие.Парочка не указывала даты своего фривольного времяпровождения, но пользователи догадались, что такая насыщенная сексуальная жизнь у Виктории и Антона проходила во времена его женитьбы на Евгении Феофилактовой.Ранее неверный супруг старался скрывать свои похождения, а теперь с гордостью рассказывает о них.Хейтеры отметили, что у Гусева растет сын Дэни и когда он подрастет, не исключено, что одноклассники расскажут ему про сексуальные приключения папы.