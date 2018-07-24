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Лена Миро открыто намекнула на то, что Виктория Боня эскортница

Многие знают, что российский блогер Лена Миро часто критикует представителей отечественного шоу-бизнеса. Особенно сильно достается девушкам, которые имеют или имели какие-либо отношения с телепроектом «Дом-2».

Так, несколько дней назад она решила рассказать, почему не любит эскортниц из реалити-шоу и «прочей теле- и СМИ-тусовки». В своем микроблоге Миро создала пост, который украсила фотографией Виктории Бони, прямо намекая на то, что она относится к таким персонам.

Лена Миро открыто намекнула на то, что Виктория Боня эскортница

Лена уверена, что эскортницы, которые сейчас пробились в шоу-бизнес, по сути являются несчастными девушками, нежелающими прозябать в своей провинции.

«Я тоже родилась в провинции. Даже не в областном центре. Жила в небольшом городке. Поступила в универ - тоже далеко не столичный. И что, вместо того, чтобы пахать по 12-15 часов в сутки, я могла бы вполне себе подработать на курортах?», - пишет она.

По словам блогера, она не может оправдать эскортниц, поскольку считает, что если человек хочет жить хорошо, то должен вкалывать, а не вести аморальный образ жизни.

Лена Миро открыто намекнула на то, что Виктория Боня эскортница

Миро заявляет, что рождение в провинции не освобождает автоматически от всех грехов, а потому не стоит считать, что девушкам из глубинки, занимающимся эскортом, все простят и забудут.

«Девочки-эскортницы – ничтожества, которые хотят жить хорошо, но не имеют на это права. По-человечески мне их жаль, но оправдывать их нельзя», - считает блогер.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:21
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