Лена Миро открыто намекнула на то, что Виктория Боня эскортница

«Я тоже родилась в провинции. Даже не в областном центре. Жила в небольшом городке. Поступила в универ - тоже далеко не столичный. И что, вместо того, чтобы пахать по 12-15 часов в сутки, я могла бы вполне себе подработать на курортах?», - пишет она.

«Девочки-эскортницы – ничтожества, которые хотят жить хорошо, но не имеют на это права. По-человечески мне их жаль, но оправдывать их нельзя», - считает блогер.

Так, несколько дней назад она решила рассказать, почему не любит эскортниц из реалити-шоу и «прочей теле- и СМИ-тусовки». В своем микроблоге Миро создала пост, который украсила фотографией Виктории Бони, прямо намекая на то, что она относится к таким персонам.Лена уверена, что эскортницы, которые сейчас пробились в шоу-бизнес, по сути являются несчастными девушками, нежелающими прозябать в своей провинции.По словам блогера, она не может оправдать эскортниц, поскольку считает, что если человек хочет жить хорошо, то должен вкалывать, а не вести аморальный образ жизни.Миро заявляет, что рождение в провинции не освобождает автоматически от всех грехов, а потому не стоит считать, что девушкам из глубинки, занимающимся эскортом, все простят и забудут.