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Секретные инструкции Apple для самостоятельного ремонта iPhone попали в Сеть

У владельцев iPhone появилась возможность проведения любых операций, связанных с ремонтом своих гаджетов. Возможность такая появилась после получения данных, которые содержат секретные инструкции по ремонту и настройке мобильных устройств от компании Apple.

Руководством компании Apple скрывалась необходимая информация от поклонников, о возможностях ремонта вышедших из строя смартфонов полюбившегося производителя. В настоящее время, все эти данные находятся в свободном доступе в сети, что вызвало удивление и определенную радость многих обладателей iPhone.
Секретные инструкции Apple для самостоятельного ремонта iPhone попали в Сеть


Так же установлено, что слил всю конфиденциальную информацию на просторы интернет, Арман Хаджи. Он уже делился видеороликами на своей страничке в социальной сети Twitter, которые распространяли полные инструкции. Его аккаунт заблокировали, что заставило его общаться с подписчиками в YouTube.

Как рассказал сам Хаджи, его желание простое, донести всю информацию всем владельцам iPhone, так как она не предоставляется производителями. Видео демонстрируют способы самостоятельного открытия iPhone Х, а так же замены его аккумулятора. Более актуально проблема проявилась после сообщения от руководства компании Apple, что они не собираются заниматься бесплатным ремонтом iPhone 7 и iPhone 7 Plus, имеющими проблемы с динамиками.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 15:00
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