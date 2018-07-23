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Блогер Лена Миро рассказала, почему Яна Рудковская имеет право гнобить хейтеров

Блогер Лена Миро приняла сторону Яны Рдковской, заступаясь за неё перед хейтерами. Дело в том, что Яна Рудковская начала публично позорить людей за их некорректное поведение.

Блогер Лена Миро рассказала, почему Яна Рудковская имеет право гнобить хейтеров


Как и многие другие российские знаменитости, Яна Рудковская вступила в борьбу с хейтерами. Особо ярых комментаторов звезда публикует на своей странице в «сторис» Instagram, она демонстрирует их лица, позоря за некорректное поведение.

Позицию Яны Рудковской полностью поддержала известна блогер Лена Миро, при этом она рассказала почему продюсер Димы Билана имеет полное право так поступать со своими недоброжелателями. В частности, в своей новой статье блогер заявила, что в своём аккаунте Яна Рудковская имеет право публиковать свои высказывания, позировать как ей того захочется и фотошопиться.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 23:00
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