Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева пользователи назвали верхом безвкусицы
На днях экс-участник «Дом-2» Антон Гусев отмечал свой 29-й день рождения и в связи с этим собрал на праздничный ужин гостей в ресторане «Турандот».
Супруга Гусева, Виктория Романец, преподнесла любимому подарок в виде воздушной прогулки на вертолете, а позже, во время вечеринки угостила тортом.
Именно кондитерское изделие вызвало град негативных комментариев со стороны подписчиков.
Торт, в виде женских ягодиц в красных трусиках-стрингах хейтеры назвали верхом безвкусицы и пошлости.
Пользователи предположили, что гостям и официантам было очень неприятно и лицезреть «подобное убожество» и тем более пробовать его на вкус.
Супруга Гусева, Виктория Романец, преподнесла любимому подарок в виде воздушной прогулки на вертолете, а позже, во время вечеринки угостила тортом.
Именно кондитерское изделие вызвало град негативных комментариев со стороны подписчиков.
Торт, в виде женских ягодиц в красных трусиках-стрингах хейтеры назвали верхом безвкусицы и пошлости.
Пользователи предположили, что гостям и официантам было очень неприятно и лицезреть «подобное убожество» и тем более пробовать его на вкус.