Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева пользователи назвали верхом безвкусицы

Супруга Гусева, Виктория Романец, преподнесла любимому подарок в виде воздушной прогулки на вертолете, а позже, во время вечеринки угостила тортом.Именно кондитерское изделие вызвало град негативных комментариев со стороны подписчиков.Торт, в виде женских ягодиц в красных трусиках-стрингах хейтеры назвали верхом безвкусицы и пошлости.Пользователи предположили, что гостям и официантам было очень неприятно и лицезреть «подобное убожество» и тем более пробовать его на вкус.