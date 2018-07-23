АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для жителя Смоленска из-за невозможности существования вне цивилизации
EUR 73.93 USD 63.49
Курс валют на 21.07.2018

Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева пользователи назвали верхом безвкусицы

На днях экс-участник «Дом-2» Антон Гусев отмечал свой 29-й день рождения и в связи с этим собрал на праздничный ужин гостей в ресторане «Турандот».

Супруга Гусева, Виктория Романец, преподнесла любимому подарок в виде воздушной прогулки на вертолете, а позже, во время вечеринки угостила тортом.

Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева пользователи назвали верхом безвкусицы

Именно кондитерское изделие вызвало град негативных комментариев со стороны подписчиков.

Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева пользователи назвали верхом безвкусицы

Торт, в виде женских ягодиц в красных трусиках-стрингах хейтеры назвали верхом безвкусицы и пошлости.

Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева пользователи назвали верхом безвкусицы

Пользователи предположили, что гостям и официантам было очень неприятно и лицезреть «подобное убожество» и тем более пробовать его на вкус.

Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева пользователи назвали верхом безвкусицы


 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мечты о жизни в тайге закончились плачевно для
Рустам Солнцев готов помочь Дмитрию Тарасову
Настя Каменских удивила фанатов снимком в
Регина Тодоренко рассказала о своём методе
Пророк Иоганн из Иерусалима точно описал все
Пошлый торт Виктории Романец для Антона Гусева
Google внедряет новую функцию для Android с целью
Эксперты считают отдых в Тунисе опасным для
«Совсем на мужика похожа стала: фанаты советуют
Делегация из Японии прилетела на Курилы в ходе
Филипп Киркоров во время интервью рассказал
Эксперты анонсировали ТОП-3 легендартных
Организаторы утвердили имена талисманов
Гибридная версия Peugeot 508 GT получит полный
Fiat Chrysler Automobiles поменял главного
Владельцы LADA Priora рассказали касательно
Bugatti собирается отозвать два гиперкара Chiron
Назван ТОП-3 рамных внедорожников, которые стали
Ученые обеспокоены тем, что в Тюмени у хвойных
В Porsche трудятся над спорткаром, «которого
Участник “Битвы экстрасенсов” Мехди рассказал
Стала известна стоимость нового автомобиля
Анжелика Варум рассказала о жизни Леонида Агутина
Объявлен конкурс на лучшее название для ровера
Магнитные нанодиски смогут улучшить качество
Анастасия Волочкова удивила поклонников новой
Светлана Лобода решила беречь себя от работы и
Эксперты назвали три лучших бюджетных смартфона
Американка несколько раз была похищена
Samsung готовит устройство для зарядки двух
Просмотреть все новости