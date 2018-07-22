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Слова Порошенко о победе Усика назвали идиотизмом

Многие интернет-пользователи решили, что президент Украины Петр Порошенко «подмазывается» к успеху боксера Александра Усика, который накануне одержал убедительную победу над россиянином Муратом Гассиевым.

Слова Порошенко о победе Усика назвали идиотизмом

Напомним, после оглашения результатов боя Порошенко в своем Twitter заявил, что ни секунды не сомневался в победе «Сашко». А прозвучавший в Москве гимн Украины, по мнению Петра Алексеевича, является символом «нашей победы».

Эта реплика спровоцировала в Сети очень горячие дискуссии. Мимо заявления Порошенко не смог пройти мимо вице-президент Федерации профессионального бокса РФ Андрей Рябинский, который прямо назвал этот пассаж «идиотизмом» за желание перевести спорт в политическое русло.

Слова Порошенко о победе Усика назвали идиотизмом

Другие пользователи также активно критиковали Порошенко, обвиняя его в двуличии, лицемерии и популизме.

«Ты чем пышаешься? Достойный человек одержал достойную победу, а ты тут каким боком в боротьбе за чужое бабло, попрошайка запойный?», «Не примазывайсяя к успеху Усика, ты тут не при чем!», «Твои говноканалы прессовали Усика «Чей Крым! Чей Крым! Ты не патриот!», а теперь Сашка молодец!», - критикуют в Сети.

«Как обычно, сам ничего не сделал, за то как какое-то достижении прээзидет Петр тут как тут, а как же спорт в не политики? Ни смей присваивать к себе эту заслугу, ты ни чего для этого не сделал. Зато, наверное, Усика пригласишь для награды, только чтобы лицом своим поторговать», - возмутился кто-то.
 
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Спорт
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 18:00
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