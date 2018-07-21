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Саша Савельева показала увеличившийся на несколько размеров бюст

Певица Саша Савельева в социальной сети опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с грудью на несколько. Однако речь не идёт об увеличении груди, а просто певица решила поэкспериментировать с фотошопом.

Саша Савельева показала увеличившийся на несколько размеров бюст


При помощи фотошопа солистка группы «Фабрика» изменила объём груди, которой её наградила природа. Результатом своего преображения Саша Савельева поделилась в социальной сети. Поводом для создания отредактированной фотографии стал вопрос одного из поклонников певицы, который спросил у неё, решилась бы она увеличить грудь.

На самом деле Саша Савельева не собирается прибегать к пластической операции по поводу увеличения груди, однако некоторые поклонники певицы с ней не согласны и советуют ей задуматься о том, чтобы сделать внешность более эффективной.

Что интересно, муж Саши Савельевой актёр Кирилл Сафонов не ревнует свою любимую к тому, что ей оказывают внимание другие мужчины. Более того супруг певицы выступает автором большинства откровенных фотографий артистки, появляющихся в интернете.

Саша Савельева показала увеличившийся на несколько размеров бюст
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:30
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