Саша Савельева показала увеличившийся на несколько размеров бюст

При помощи фотошопа солистка группы «Фабрика» изменила объём груди, которой её наградила природа. Результатом своего преображения Саша Савельева поделилась в социальной сети. Поводом для создания отредактированной фотографии стал вопрос одного из поклонников певицы, который спросил у неё, решилась бы она увеличить грудь.На самом деле Саша Савельева не собирается прибегать к пластической операции по поводу увеличения груди, однако некоторые поклонники певицы с ней не согласны и советуют ей задуматься о том, чтобы сделать внешность более эффективной.Что интересно, муж Саши Савельевой актёр Кирилл Сафонов не ревнует свою любимую к тому, что ей оказывают внимание другие мужчины. Более того супруг певицы выступает автором большинства откровенных фотографий артистки, появляющихся в интернете.