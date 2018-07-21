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Джеймса Ганна уволили с поста режиссера «Стражей Галактики 3» из-за грубых шуток в Twitter

Джеймса Ганна уволили с поста режиссера 3-ей части «Стражей Галактики». Информация передана Аланом Хорном - председателем совета директоров

Джеймса Ганна уволили с поста режиссера «Стражей Галактики 3» из-за грубых шуток в Twitter


Причиной увольнения являются оскорбительные твиты Ганна, которые написали в 2008–2011 г.г. Режиссер в них шутил про педофилию, теракты, ЛГБТ, изнасилование, Холокост и т.п. По словам режиссёра смех является лучшим лекарством. Поэтом он смеётся над больными СПИДом. К этим постам внимание привлек Майк Сернович - ультраправый писатель. Им были найдены старые посты Ганна. Сернович обвинил режиссёра в педофилии. В свою очередь пользователи Twitter стали распространять оскорбительные твиты Ганна. Режиср в итоге удалил около 10 000 твитов, а также свой профиль на несколько часов. Режиссёр заметил, что карьеру в кино он начал с образа провокатора. Ганн вырос как личность. Теперь он не позволяет себе подобных шуток. Режиссёр извинился, если он этим кого-то обидел.

Алан Хорн, являющийся председателем совета директоров Disney, отметил, что с Ганном были разорваны бизнес-контакты.
 
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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