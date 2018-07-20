Концертный костюм Филиппа Киркорова на дне рождения Григория Лепса напомнил фанатам форму швейцара
Филипп Киркоров опубликовал в Instagram фото, вызвавшее ажиотаж у фанатов. Концертный костюм певца на дне рождения Григория Лепса сразу напомнил им форму швейцара и стал предметом для обсуждения в сетях.
Знаменитость также показал несколько видео, демонстрируя свой великолепный вокал и выходы на сцену, однако дотошные подписчики сразу решили обсудить скромный наряд Филиппа Киркорова. Многие люди даже удивились, не заметив на нем привычных страз, потому что исполнитель появился в белых брюках и красном пиджаке, дополнив образ пальто м фуражкой.
Пользователи сетей неоднозначно восприняли изменения во внешнем виде кумира, став шутливо упоминать о подработке вне гастролей. Только танцоры были в ярких костюмах, подчеркивая необычный стиль звезды, обожающего роскошные и дорогие убранства.
Знаменитость также показал несколько видео, демонстрируя свой великолепный вокал и выходы на сцену, однако дотошные подписчики сразу решили обсудить скромный наряд Филиппа Киркорова. Многие люди даже удивились, не заметив на нем привычных страз, потому что исполнитель появился в белых брюках и красном пиджаке, дополнив образ пальто м фуражкой.
Пользователи сетей неоднозначно восприняли изменения во внешнем виде кумира, став шутливо упоминать о подработке вне гастролей. Только танцоры были в ярких костюмах, подчеркивая необычный стиль звезды, обожающего роскошные и дорогие убранства.