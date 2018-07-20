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Virgin Orbit получила разрешение на первый запуск ракеты-носителя LauncherOne

На официальной странице компании Virgin Orbit в социальной сети Twitter было опубликовано сообщение, в котором представители предприятия миллиардера Ричарда Бренсона рассказали о получении лицензии на первый запуск ракеты-носителя LauncherOne. Разрешение было выдано сотрудниками гражданской авиации США.

Virgin Orbit получила разрешение на первый запуск ракеты-носителя LauncherOne


Известно, что разрешение для Virgin Orbit было выпущено еще 29 июня. Теперь ракету должны отправить в Калифорнию, в пустыню Мохаве, где у компании есть космодром. С него будет произведен запуск самолета Boeing 747-400, который для LauncherOne выступит носителем. На высоте 10 километров над землей ракета отделится и отправится на орбиту планеты.

Получается, что уже этим летом Virgin Orbit произведет первый тестовый запуск. Если все пройдет хорошо, то в скором времени компания сможет отправлять в космос небольшую полезную нагрузку.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00
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