Virgin Orbit получила разрешение на первый запуск ракеты-носителя LauncherOne

Известно, что разрешение для Virgin Orbit было выпущено еще 29 июня. Теперь ракету должны отправить в Калифорнию, в пустыню Мохаве, где у компании есть космодром. С него будет произведен запуск самолета Boeing 747-400, который для LauncherOne выступит носителем. На высоте 10 километров над землей ракета отделится и отправится на орбиту планеты.Получается, что уже этим летом Virgin Orbit произведет первый тестовый запуск. Если все пройдет хорошо, то в скором времени компания сможет отправлять в космос небольшую полезную нагрузку.