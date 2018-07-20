Virgin Orbit получила разрешение на первый запуск ракеты-носителя LauncherOne
На официальной странице компании Virgin Orbit в социальной сети Twitter было опубликовано сообщение, в котором представители предприятия миллиардера Ричарда Бренсона рассказали о получении лицензии на первый запуск ракеты-носителя LauncherOne. Разрешение было выдано сотрудниками гражданской авиации США.
Известно, что разрешение для Virgin Orbit было выпущено еще 29 июня. Теперь ракету должны отправить в Калифорнию, в пустыню Мохаве, где у компании есть космодром. С него будет произведен запуск самолета Boeing 747-400, который для LauncherOne выступит носителем. На высоте 10 километров над землей ракета отделится и отправится на орбиту планеты.
Получается, что уже этим летом Virgin Orbit произведет первый тестовый запуск. Если все пройдет хорошо, то в скором времени компания сможет отправлять в космос небольшую полезную нагрузку.
Известно, что разрешение для Virgin Orbit было выпущено еще 29 июня. Теперь ракету должны отправить в Калифорнию, в пустыню Мохаве, где у компании есть космодром. С него будет произведен запуск самолета Boeing 747-400, который для LauncherOne выступит носителем. На высоте 10 километров над землей ракета отделится и отправится на орбиту планеты.
Получается, что уже этим летом Virgin Orbit произведет первый тестовый запуск. Если все пройдет хорошо, то в скором времени компания сможет отправлять в космос небольшую полезную нагрузку.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:00