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Австралийские ученые случайно открыли новый вид ядовитых змей

В Австралии по чистой случайности биологи обнаружили редкий вид ядовитой змеи. Отправившись на местное побережье, ученые увидели на бетонном блоке странную змею, которая не попадала ни под одно описание из уже известных науке пресмыкающихся. Впоследствии оказалось, что это редкая аспидовая змея, ведущая роющий образ жизни.

Змея из рода Vermicella, распространенного исключительного на австралийском континенте, относится к семейству аспидовых пресмыкающихся Elapidae. Ее длина составляет от полуметра до одного метра. Чешуя змеи имеет черный окрас и покрыта белыми кольцами.

Австралийские ученые случайно открыли новый вид ядовитых змей


Учитывая, что она ведет роющий образ жизни, змея редко выбирается на поверхность. Питается она небольшими червеобразными змеями, например, слепозмейками. Несмотря на то, что змея ядовита, ее токсины не представляют опасности для человека.

По словам специалиста Университета Квинсленда Брайана Фрая, ему и его коллегам новый вид удалось открыть совершенно случайно. Змея была найдена недалеко от города Уэйп, вблизи которого находится центр добычи бокситов. По всей видимости, горняки добыли кучу бокситовой руды, в которой находилась данная змея. Когда кучу приготовили к погрузке на корабль, она уползла в безопасное место.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 23:30
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