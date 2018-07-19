Австралийские ученые случайно открыли новый вид ядовитых змей

Змея из рода Vermicella, распространенного исключительного на австралийском континенте, относится к семейству аспидовых пресмыкающихся Elapidae. Ее длина составляет от полуметра до одного метра. Чешуя змеи имеет черный окрас и покрыта белыми кольцами.Учитывая, что она ведет роющий образ жизни, змея редко выбирается на поверхность. Питается она небольшими червеобразными змеями, например, слепозмейками. Несмотря на то, что змея ядовита, ее токсины не представляют опасности для человека.По словам специалиста Университета Квинсленда Брайана Фрая, ему и его коллегам новый вид удалось открыть совершенно случайно. Змея была найдена недалеко от города Уэйп, вблизи которого находится центр добычи бокситов. По всей видимости, горняки добыли кучу бокситовой руды, в которой находилась данная змея. Когда кучу приготовили к погрузке на корабль, она уползла в безопасное место.