АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 73.13 USD 62.90
Курс валют на 19.07.2018

Учёные: Просмотр порнографии приводит к усыханию мозга

На протяжении многих лет учёные спорят касательно пользы и вреда порнографии. Исследования специалистов из Берлинской клиники Шарите показали, что регулярный просмотр фильмов для взрослых приводит к усыханию мозга.

Учёные: Просмотр порнографии приводит к усыханию мозга


Учёные провели исследование, в котором задействовали 64 добровольца. Все участники прошли через процедуру МРТ-сканирования, что позволило специалистам получить данные об активности и структуре мозга каждого добровольца. Оказалось, что у мужчин, которые уделяют просмотру порнографии четыре часа в неделю, начинает усыхать мозг.

Учёные сообщают, что от просмотра порно страдает хвостатое ядро головного мозга, ответственное за определение вознаграждения и мотивацию. Чем больше мужчины смотрят фильмы для взрослых, тем меньше становится этот участок мозга. Кроме того, у зависимых от порно высока вероятность развития депрессии и алкоголизма. Специалисты отмечают притупление эмоциональных и физических ощущений, что сказывается на сексуальной жизни человека.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Виноградный сок защитит от гипогликемии
Учёные: Просмотр порнографии приводит к усыханию
Учёные нашли в Казахстане золотые сокровища
Американские ученые признали множество витаминов
Учёные нашли над Полярным кругом таинственные
Зрители «Дома-2» уличили Дмитрия Дмитренко в
Учёные: Никотин вреден беременным в любой форме
Викторию Боню не пустили в самый модный ночной
Учёные смогли разгадать тайну чилийского
В Сети появился первый трейлер фильма ужасов
Подписчики призывают Дмитрия Дмитренко не
Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологии
Появились слухи, что Майя Донцова беременна
Ирина Шейк рассказала об отношениях своей мамы и
Ирина Шейк едва не попрощалась с карьерой модели
Ольга Васильевна недовольна примирением сына с
Певица Бейонсе в мини-шортах шокировала
Анна Хилькевич потратит на вторые роды около
Инженеры научили робота держать равновесие и
Ольгу Бузову во сне мучают кошмары
Пентагон планирует вести войны будущего с помощью
Валерия похвасталась подтянутыми прессом на фоне
По мнению зрителей «Дома-2», Ольга Рапунцель
Учёные обнаружили под египетским храмом 8 млн
Сбербанк дал рекомендации россиянам по защите
«Я не ем красного мяса»: Виктория Боня поделилась
Зрители считают, что Александра Черно может быть
Александра Черно призналась, что снова набрала вес
Обнаженную Наоми Кэмпбелл привязали к воздушным
Учёные: У многодетных мам на 70% выше риск
Просмотреть все новости