Учёные: Просмотр порнографии приводит к усыханию мозга

Учёные провели исследование, в котором задействовали 64 добровольца. Все участники прошли через процедуру МРТ-сканирования, что позволило специалистам получить данные об активности и структуре мозга каждого добровольца. Оказалось, что у мужчин, которые уделяют просмотру порнографии четыре часа в неделю, начинает усыхать мозг.Учёные сообщают, что от просмотра порно страдает хвостатое ядро головного мозга, ответственное за определение вознаграждения и мотивацию. Чем больше мужчины смотрят фильмы для взрослых, тем меньше становится этот участок мозга. Кроме того, у зависимых от порно высока вероятность развития депрессии и алкоголизма. Специалисты отмечают притупление эмоциональных и физических ощущений, что сказывается на сексуальной жизни человека.