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Сестра обвинила Меган Маркл в скорой смерти отца

Сестра супруги принца Гарри Меган Маркл, Саманта Грант, призвала её наладить отношения с отцом, который сильно болеет. В противном случае мужчина, перенесший сердечный приступ незадолго до свадьбы дочери, может скоропостижно уйти из жизни.

Сестра обвинила Меган Маркл в скорой смерти отца

В социальной сети Twitter Саманта Грант обратилась к своей сестре. Женщина заявила, что если в сором времени отец скончается, то виновна в этом будет Меган Маркл. Саманта особо отметила, что 53-летний Томас Маркл восстанавливается после недавней операции, и ему сейчас просто жизненно необходима поддержка родных и близких людей.

Отец со своей дочерью не общаются уже несколько месяцев, и это очень сильно беспокоит мужчину. Томас Маркл заявил, что он продолжит давать платные интервью работникам СМИ, пока его дочка Меган не выйдет с ним на контакт.

Сестра обвинила Меган Маркл в скорой смерти отца

По словам старшей сестры и отца герцогини Сассекской, её лучезарные улыбки на фотографиях являются фальшивыми, которыми она просто старательно скрывает своё подлинное отношение к жизни в семье монархов. Недавно Томас Маркл заявил, что знает свою дочь очень хорошо, и то, как она сейчас улыбается, мужчине не нравится. Он сообщил прессе, что это поддельная улыбка и Меган платит высокую цену, живя в той семье.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 12:45
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