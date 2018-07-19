В социальной сети Twitter Саманта Грант обратилась к своей сестре. Женщина заявила, что если в сором времени отец скончается, то виновна в этом будет Меган Маркл. Саманта особо отметила, что 53-летний Томас Маркл восстанавливается после недавней операции, и ему сейчас просто жизненно необходима поддержка родных и близких людей.Отец со своей дочерью не общаются уже несколько месяцев, и это очень сильно беспокоит мужчину. Томас Маркл заявил, что он продолжит давать платные интервью работникам СМИ, пока его дочка Меган не выйдет с ним на контакт.По словам старшей сестры и отца герцогини Сассекской, её лучезарные улыбки на фотографиях являются фальшивыми, которыми она просто старательно скрывает своё подлинное отношение к жизни в семье монархов. Недавно Томас Маркл заявил, что знает свою дочь очень хорошо, и то, как она сейчас улыбается, мужчине не нравится. Он сообщил прессе, что это поддельная улыбка и Меган платит высокую цену, живя в той семье.