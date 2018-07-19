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Новых MacBook Pro отметился сильным перегровом при работе

Известным блогером Dave Lee, первым принято решение провести обзор нового ноутбука компании Apple - MacBook Pro. В ходе которого выяснилось, что в нем присутствует очередная критическая неисправность.

Как отметил специалист, от устройства, стоимостью примерно 500 тысяч рублей, ожидалась более быстрая работа при трудоемких процессах. однако отмечается значительное «торможение» при эксплуатации и слишком высокая температура, что заставляет MacBook Pro значительно и ощутимо перегреваться.
Новых MacBook Pro отметился сильным перегровом при работе


В ходе дальнейших исследований данной темы выяснилось, что ноутбук содержит в себе специальную защиту от перегрева, которая соответственно пытается снизить производительность эксплуатируемого устройства, когда портативный компьютер начинает увеличивать нагрев из-за повышения частот процессора.

Огорченный данными обстоятельствами Dave Lee отметил, что у прошлогодней модели ноутбука от Apple, работа была значительно стабильнее и быстрее, в отличие от последнего детища корпорации. Блогер так же поделился, что ему удалось увеличить производительность работы MacBook Pro, но для этого его пришлось поместить в морозильник.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:15
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