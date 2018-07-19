Новых MacBook Pro отметился сильным перегровом при работе

Как отметил специалист, от устройства, стоимостью примерно 500 тысяч рублей, ожидалась более быстрая работа при трудоемких процессах. однако отмечается значительное «торможение» при эксплуатации и слишком высокая температура, что заставляет MacBook Pro значительно и ощутимо перегреваться.В ходе дальнейших исследований данной темы выяснилось, что ноутбук содержит в себе специальную защиту от перегрева, которая соответственно пытается снизить производительность эксплуатируемого устройства, когда портативный компьютер начинает увеличивать нагрев из-за повышения частот процессора.Огорченный данными обстоятельствами Dave Lee отметил, что у прошлогодней модели ноутбука от Apple, работа была значительно стабильнее и быстрее, в отличие от последнего детища корпорации. Блогер так же поделился, что ему удалось увеличить производительность работы MacBook Pro, но для этого его пришлось поместить в морозильник.