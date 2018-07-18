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Экс-любовница Домогарова Айгуль Мильштейн рассказала о сексе с актером

Айгуль Мильштейн – экс-любовница актёра Александра Домогарова раскрыла немало подробностей о личной жизни своего бывшего возлюбленного. В частности, женщина поведала, что одновременно с ней у актёра было примерно ещё 8 любовниц.

Экс-любовница Домогарова Айгуль Мильштейн рассказала о сексе с актером


У Айгуль Мильштейн с Александром Домогаровым была любовная связь довольно продолжительное время. По словам экс-любовницы, секс с актёром вряд ли можно назвать ярким, потому что он был постоянно пьян. За всё время общения женщина видела актёра трезвым пару раз.

Со стороны слабой половины актёр был избалован вниманием. Девушки постоянно сами ему звонили, писали и вешались на шею. Из телефона Домогарова Айгуль узнала, что таких, как она у актёра ещё как минимум 8 дам. Также из переписки любовница выяснила, что даже Наталья Громушкина – бывшая супруга Домогарова не оставляла в покое его после развода.

Также Айгуль заявила, что третья жена Домогарова вступала с ним в связь будучи в браке с другим мужчиной. При этом сама Наталья Громушкина утверждает, что с бывшим мужем у неё просто хорошие отношения.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:23
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