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Итальянский журналист сообщил, что «Челси» и «ЦСКА» находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу Александра Головина

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил в своем Твиттере, что столичный «ЦСКА» и лондонский «Челси» находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу полузащитника сборной России Александра Головина в британский клуб.

Итальянский журналист сообщил, что «Челси» и «ЦСКА» находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу Александра Головина

До этого один из журналистов calciomercato.com Маттео Педроси заявил, что оба клуба уже согласовали условия перехода 22-летнего футболиста.

Он подчеркнул, что Головин отказался от предложения «Монако». К слову, ранее вице-президент монегасков Вадим Васильев сообщил в интервью «СЭ», что клуб сделал официальный запрос в Москву по поводу Головина. Кроме того на полузащитника сборной России больше не претендует и туринский «Ювентус».

Александр Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. Контракт с клубом у спортсмена рассчитан до лета 2021 года. На данный момент трансферная стоимость хавбека, по версии transfermarkt.de - 25 миллионов евро.
 
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Общество / Спорт / Культура
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:20
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