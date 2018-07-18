Итальянский журналист сообщил, что «Челси» и «ЦСКА» находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу Александра Головина

До этого один из журналистов calciomercato.com Маттео Педроси заявил, что оба клуба уже согласовали условия перехода 22-летнего футболиста.Он подчеркнул, что Головин отказался от предложения «Монако». К слову, ранее вице-президент монегасков Вадим Васильев сообщил в интервью «СЭ», что клуб сделал официальный запрос в Москву по поводу Головина. Кроме того на полузащитника сборной России больше не претендует и туринский «Ювентус».Александр Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. Контракт с клубом у спортсмена рассчитан до лета 2021 года. На данный момент трансферная стоимость хавбека, по версии transfermarkt.de - 25 миллионов евро.