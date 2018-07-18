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Один из английских фанатов после ЧМ-2018 разнес британские СМИ за вранье

Посетивший чемпионат мира в России англичанин, рассказал о своих впечатлениях полученных от мундиаля. По его словам, британские СМИ попросту нагло врут о происходящем в России.

Один из английских фанатов после ЧМ-2018 разнес британские СМИ за вранье

Уроженец Великобритании Джастин Уолли поведал в своем Twitter, что на протяжении 33 дней пребывания в России он не встретил ни с проявлений расизма, ни с агрессивных фанатов, ни «полицейского беспредела». Кроме того, ему даже не приходилось давать взятки.

В подтверждение своих слов болельщик опубликовал снимок с сувенирами, которые были подарены ему россиянами.

«Британские медиа, разберитесь со своим враньем!», – заявил он.

Также Джастин отметил, что не сталкивался ни разу с актом насилия в России. При этом богатый опыт Уолли насчитывает множество стычек с агрессивными фанатами во Франции, Нидерландах и Польше.

Один из английских фанатов после ЧМ-2018 разнес британские СМИ за вранье

Интернет-пользователи согласились с тем, что наилучший способ узнать достоверную информацию о какой-то стране — это посетить ее.

«Да будет свет! Необходимо общаться больше, и тогда никакие СМИ не задурят людям мозги. Спасибо за оценку ЧМ-2018!», – написал британский любитель футбола.

Ранее ветеран Английской сборной по футболу Иан Райт также отметил разницу между увиденным на ЧМ-2018 в России и версией прессы Британии.
 
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Общество / Спорт / Культура
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:21
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