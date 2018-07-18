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Эксперт определил точные причины утечки персональных данных через поисковые системы

Компания Group-IB, направление деятельности которой - вопросы информационной безопасности, определила причины, которые повлияли на утечку личных данных пользователей, посредством результатов выдачи в поисковике «Яндекса». Как оказалось, причиной всему халатность разработчиков сайтов.

Как заявили представители пресс-службы Group-IB, речь идет про халатное отношение разработчиков сервисов и сайтов, в вопросе информационной безопасности. Вина администраторов в том, что не предпринимаются действия относительно ограничения доступа к общим веб-страницам. В данном случае, следовало хотя бы позаботиться установить запрет поисковым роботам на индексацию страниц и корректно заполнять файл robots.txt.
Эксперт определил точные причины утечки персональных данных через поисковые системы


Так же, в компании отмечено, о необходимости использования двухфакторной системы аутентификации пользователя, позволяющей подтверждать, что пользователь идентифицирован, как тот, кто действительно находится на сайте.

Согласно последним сообщениям «Коммерсантъ FM», относительно утечки в поисковой выдаче «Яндекса» личных данных россиян, в открытый доступ попали как сканы паспортов, так и данные банковских платежей и билетов на поезда и самолеты.

Еще в начале июля, «Яндекса» проинформировал, что в облачном сервисе Google Docs, при поисковой выдаче через «Яндекс», оказались доступны файлы ряда пользователей. Так же компанией отмечено, что доступными оказались только те файлы, владельцами которых разрешено было получать доступ к ним по гиперссылке.
 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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