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Виктория Романец заявила, что ее половых партнеров можно пересчитать по пальцем одной руки

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец, в своей авторской колонке для популярного журнала Starhit на этот раз решила затронуть очень интимную тему и поговорить о сексе в общественных местах.

Так, девушка заявила, что не является сексологом и гуру в этом вопросе, однако, по ее мнению, занятие любовью в доме или в квартире превращает отношения двух влюбленных в рутину.

Виктория Романец заявила, что ее половых партнеров можно пересчитать по пальцем одной руки

«Мне кажется, что именно секс в необычных местах может спасти от охлаждения друг к другу и предотвратить измены. Ну что плохого в том, чтобы пойти на набережную с красивым видом и заняться любовью? Что плохого, если с мужем или молодым человеком используете машину не только как средство передвижения?», - интересуется у своих читателей она.

По словам Вики, если она увидит в общественном месте, как пара предается утехам, то не станет ей мешать. Она уверена, что чем дальше от домашней постели, тем лучше для отношений между мужчиной и женщиной.

Виктория Романец заявила, что ее половых партнеров можно пересчитать по пальцем одной руки

Сама Романец уже признавалась, что занималась любовью со своим супругом прямо на Красной площади, причем тогда, когда там было очень много людей, и это добавило адреналина и привнесло в их половую жизнь новые ощущение.

К слову, девушка экс-звезда реалити-шоу подчеркнула, что ее мужчин можно пересчитать по пальцем одной руки, однако раскрепощает не количество, а правильный человек рядом.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:10
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