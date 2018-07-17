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Агата Муцениеце кардинально сменила имидж

Популярная актриса Агата Муцениеце неожиданно для своих фанатов кардинально сменила имидж, выкрасив волосы в ярко-красный цвет. Соответствующее фото появилось на страннице знаменитости в Instagram.

Агата Муцениеце кардинально сменила имидж

Супруга Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце, выкрасила свои волосы в ярко-красный цвет, а снимком в новом и весьма неожиданном образе знаменитость поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram.

Фотография оказалась в центре обсуждений пользователей Сети. Подписчики сразу же разбились на несколько лагерей. Некоторые уверены, что на самом деле это лишь уловки специальной программы для редактирования фотографий. Другие говорят о том, что новый образ Агаты ей не идет и даже старит актрису. Есть и те, кто считает такие изменения прекрасными и даже готов попробовать это на себе.

Но несмотря на противоречивые отзывы пользователей Сети фотография Муцениеце всего за несколько часов набрала более 69 тысяч лайков.

Агата Муцениеце кардинально сменила имидж

Не так давно Агата Муцениеце и её знаменитый супруг Павел Прилучный находились в центре всеобщего внимания. В прошлый раз причиной обсуждений стала их громкая ссора, о чем они объявили в социальных сетях. Но вскоре ребята помирились.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 20:15
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