Агата Муцениеце кардинально сменила имидж

Супруга Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце, выкрасила свои волосы в ярко-красный цвет, а снимком в новом и весьма неожиданном образе знаменитость поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram.Фотография оказалась в центре обсуждений пользователей Сети. Подписчики сразу же разбились на несколько лагерей. Некоторые уверены, что на самом деле это лишь уловки специальной программы для редактирования фотографий. Другие говорят о том, что новый образ Агаты ей не идет и даже старит актрису. Есть и те, кто считает такие изменения прекрасными и даже готов попробовать это на себе.Но несмотря на противоречивые отзывы пользователей Сети фотография Муцениеце всего за несколько часов набрала более 69 тысяч лайков.Не так давно Агата Муцениеце и её знаменитый супруг Павел Прилучный находились в центре всеобщего внимания. В прошлый раз причиной обсуждений стала их громкая ссора, о чем они объявили в социальных сетях. Но вскоре ребята помирились.