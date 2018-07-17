АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.80 USD 62.26
Курс валют на 17.07.2018

Чиновник посчитал жительницу Китая слишком некрасивой для изнасилования

Китайский чиновник посчитал местную жительницу слишком некрасивой для изнасилований. Еще в 2016 году 46-летняя китаянка сообщала о трех изнасилованиях, когда над женщиной надругался секретарь политической партии ее родной деревни. Мужчина все обвинения отрицает, пишет портал Свободной прессы Hong Kong.

Чиновник посчитал жительницу Китая слишком некрасивой для изнасилования


Со слов потерпевшей, в 2014-2015 гг. ее трижды насиловал секретарь местной политической партии, поэтому женщина обратилась в комитет по дисциплинарным взысканиям, надеясь наказать своего обидчика. Однако обвиняемый всю вину полностью отрицал, считая, что дама попросту клевещет на него, пороча его честь и достоинство.

Чиновники решили, что дама слишком уродлива для совершения изнасилования, когда ее внешность не вызывает какого-либо сексуального желания, приводит слова китайского политика портал издания. Более того, на момент совершения "преступления" обвиняемому было далеко за 50 лет.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
48-летняя Наоми Кэмпбелл на вечеринке показала
Самые странные катаклизмы 2018 года
Таинственной возлюбленной Димы Билана оказалась
Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова похожа
Ученые: Нерка выпрыгивает из воды, чтобы
Ольга Рапунцель бесится из-за того, что ее дочь
«Моложе внука!»: В Сети продолжают бурно
Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова
Виктория Боня призналась, что у нее никогда не
«Мы с мужем занимались!»: Экс-участница «Дома-2»
Новая песня Ольги Бузовой на самом деле не
Астрономы в планетарной системе CoRoT-20
Чем опасна геронтократия: как 92-летний президент
Чиновник посчитал жительницу Китая слишком
Ученые рассказали, как предотвратить рак кишечника
Победа сборной Франции принесла убытки их
Женщины страдают сердечной недостаточностью чаще
В Сети продолжает распространяться видеозапись,
FIFA попросили наказать футболистов из Швейцарии
В реальной жизни Ксения Бородина не такая худая,
Ксению Бородину снова уличили в фотошопе
Седан версии LADA Vesta получил «престижный»
Наряд Меган Маркл купили всего за сутки
Кейт Миддлтон нарушила главный запрет Елизаветы II
Новый метод МРТ сочетает в себе одновременно
Ученые применят наночастицы и лазерное излучение
В периметр телепроекта «Дом-2» может прийти
Мать внука Марии Шукшиной закрутила роман с
Модель Кристина Замир, флиртовавшая с Дмитрием
Наталья Подольская удивила поклонников
Просмотреть все новости