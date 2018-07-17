Чиновник посчитал жительницу Китая слишком некрасивой для изнасилования

Со слов потерпевшей, в 2014-2015 гг. ее трижды насиловал секретарь местной политической партии, поэтому женщина обратилась в комитет по дисциплинарным взысканиям, надеясь наказать своего обидчика. Однако обвиняемый всю вину полностью отрицал, считая, что дама попросту клевещет на него, пороча его честь и достоинство.Чиновники решили, что дама слишком уродлива для совершения изнасилования, когда ее внешность не вызывает какого-либо сексуального желания, приводит слова китайского политика портал издания. Более того, на момент совершения "преступления" обвиняемому было далеко за 50 лет.