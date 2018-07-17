Чиновник посчитал жительницу Китая слишком некрасивой для изнасилования
Китайский чиновник посчитал местную жительницу слишком некрасивой для изнасилований. Еще в 2016 году 46-летняя китаянка сообщала о трех изнасилованиях, когда над женщиной надругался секретарь политической партии ее родной деревни. Мужчина все обвинения отрицает, пишет портал Свободной прессы Hong Kong.
Со слов потерпевшей, в 2014-2015 гг. ее трижды насиловал секретарь местной политической партии, поэтому женщина обратилась в комитет по дисциплинарным взысканиям, надеясь наказать своего обидчика. Однако обвиняемый всю вину полностью отрицал, считая, что дама попросту клевещет на него, пороча его честь и достоинство.
Чиновники решили, что дама слишком уродлива для совершения изнасилования, когда ее внешность не вызывает какого-либо сексуального желания, приводит слова китайского политика портал издания. Более того, на момент совершения "преступления" обвиняемому было далеко за 50 лет.