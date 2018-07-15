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Наследник Евгения Плющенко Александр сильно ушиб ногу во время падения на тренировке

Поклонники стали переживать за здоровье наследника Евгения Плющенко после просмотра видео в Instagram. Александр сильно ушиб ногу во время падения на тренировке, после чего чуть не плакал от боли.

Несмотря на свой возраст, мальчик активно участвует в шоу вместе с фигуристом и тоже занимается этим видом спорта. В сюжет видно, как Евгений Плющенко успокаивает малыша и растирает травмированное колено, а сам он морщится от болевого ощущения.

Наследник Евгения Плющенко Александр сильно ушиб ногу во время падения на тренировке


Этот ролик напомнил подписчикам, что тренировки тоже могут быть опасными для здоровья спортсменов. Знаменитость не может повернуть шею из-за повреждения, так что был вынужден отменить свои выступления, а Александр отметил, что тогда папа был рядом и пожалел его после неудачного падения.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:14
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