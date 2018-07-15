Наследник Евгения Плющенко Александр сильно ушиб ногу во время падения на тренировке
Поклонники стали переживать за здоровье наследника Евгения Плющенко после просмотра видео в Instagram. Александр сильно ушиб ногу во время падения на тренировке, после чего чуть не плакал от боли.
Несмотря на свой возраст, мальчик активно участвует в шоу вместе с фигуристом и тоже занимается этим видом спорта. В сюжет видно, как Евгений Плющенко успокаивает малыша и растирает травмированное колено, а сам он морщится от болевого ощущения.
Этот ролик напомнил подписчикам, что тренировки тоже могут быть опасными для здоровья спортсменов. Знаменитость не может повернуть шею из-за повреждения, так что был вынужден отменить свои выступления, а Александр отметил, что тогда папа был рядом и пожалел его после неудачного падения.
Несмотря на свой возраст, мальчик активно участвует в шоу вместе с фигуристом и тоже занимается этим видом спорта. В сюжет видно, как Евгений Плющенко успокаивает малыша и растирает травмированное колено, а сам он морщится от болевого ощущения.
Этот ролик напомнил подписчикам, что тренировки тоже могут быть опасными для здоровья спортсменов. Знаменитость не может повернуть шею из-за повреждения, так что был вынужден отменить свои выступления, а Александр отметил, что тогда папа был рядом и пожалел его после неудачного падения.