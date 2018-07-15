Юлия Савичева опубликовала снимок с детства

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 15 Июл 2018 в 1:04 PDT

На опубликованном снимке Юлия Савичева позирует в красном платье в горошек, держа в руках пластмассовую игрушку. По словам певицы, на этой фотографии ей год или полтора. В комментариях Юлия Савичева написала, что её дочери исполнился годик. Также певица выразила свою благодарность «Всевышнему за такое чудо» и сообщила, что из-за гастролей она не смогла провести первый день рождения дочери вместе с ней.Подписчики Юлии Савичевой назвали её на снимке «ангелочком» и «милашкой», а также поздравили её дочку с днём рождения. За короткое время фотография набрала большое количество лестных комментариев и много «лайков».