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Юлия Савичева опубликовала снимок с детства

Певица Юлия Савичева опубликовала в Instagram архивную фотографию со своего детства. В описании к данной публикации певица сообщила, что накануне её дочери Анне исполнился 1 год, поэтому она решила показать, как выглядела она в таком же возрасте.

Юлия Савичева опубликовала снимок с детства


На опубликованном снимке Юлия Савичева позирует в красном платье в горошек, держа в руках пластмассовую игрушку. По словам певицы, на этой фотографии ей год или полтора. В комментариях Юлия Савичева написала, что её дочери исполнился годик. Также певица выразила свою благодарность «Всевышнему за такое чудо» и сообщила, что из-за гастролей она не смогла провести первый день рождения дочери вместе с ней.

Подписчики Юлии Савичевой назвали её на снимке «ангелочком» и «милашкой», а также поздравили её дочку с днём рождения. За короткое время фотография набрала большое количество лестных комментариев и много «лайков».
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:40
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