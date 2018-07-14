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В Китае исчезла девушка, прилюдно облившая краской портрет правителя страны

Девушка, выплеснувшая черную краску на портрет китайского правителя, теперь бесследно пропала.

В Китае исчезла девушка, прилюдно облившая краской портрет правителя страны


Сейчас в Китае близкие разыскивают пропавшую без вести 29-летнюю девушку, активистку, прославившуюся тем, что облила черной краской портрет правителя Китая. Попутно девушка смело говорит о своем отношении к отечественной политике и об авторитарной диктатуре Си Цзиньпина. Этот ролик китаянка обнародовала в Twitter.

Ролик получил множество просмотров и разлетелся по Интернету, а вскоре в Twitter его удалили. Спустя время на странице девушки появилось фото мужчин, одетых в форму. По фото можно сказать, что делалось оно через глазок в двери. Как утверждает друг молодой китаянки, примерно через час она пропала.

В Китае этот инцидент имел бурную реакцию: общественность в знак протеста стала портить портреты китайского лидера.

Пока никакой ясной информации о судьбе девушки нет.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:37
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