В Китае исчезла девушка, прилюдно облившая краской портрет правителя страны

Сейчас в Китае близкие разыскивают пропавшую без вести 29-летнюю девушку, активистку, прославившуюся тем, что облила черной краской портрет правителя Китая. Попутно девушка смело говорит о своем отношении к отечественной политике и об авторитарной диктатуре Си Цзиньпина. Этот ролик китаянка обнародовала в Twitter.Ролик получил множество просмотров и разлетелся по Интернету, а вскоре в Twitter его удалили. Спустя время на странице девушки появилось фото мужчин, одетых в форму. По фото можно сказать, что делалось оно через глазок в двери. Как утверждает друг молодой китаянки, примерно через час она пропала.В Китае этот инцидент имел бурную реакцию: общественность в знак протеста стала портить портреты китайского лидера.Пока никакой ясной информации о судьбе девушки нет.