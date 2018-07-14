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Ольга Жарикова и Александр Гобозов мечтают о дочери

Не так давно закончилась череда скандалов между участниками «Дома-2» Александром Гобозовым и Ольгой Жариковой. Ребята обрели общий язык и готовы стать настоящей семьей с совместным бытом и общими детьми.

Ольга Жарикова и Александр Гобозов мечтают о дочери


По словам девушки, сейчас она очень хочет забеременеть. Возлюбленный полностью поддерживает любимую в этом вопросе, так как сам мечтает о дочери. Молодые люди уже придумали имя для будущей малышки, которую назовут Джульеттой.

Стоит отметить, что многие поклонники реалити-шоу уверены - Саша и Оля не смогут на протяжении долгого времени жить в мире, а значит даже после свадьбы в их отношениях продолжаться скандалы. Родные и близкие обоих участников «Дома-2» против такого союза, так как будущим молодоженам нужно будет убедить всех в надежности брака.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:28
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