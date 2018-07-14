АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Игроки французской сборной захотели задержаться в России после ЧМ

Футболисты французской сборной рассказали, что желают задержаться в РФ вследствие «замечательной атмосферы». Об этом журналистам рассказал защитник национальной команды Самюэль Умтити, а также полузащитник Блез Матюиди.

Игроки французской сборной захотели задержаться в России после ЧМ


Матюиди заметил, что команда здесь отлично провела своё время. По его словам у них молодая, однако живая группа. Здесь превосходная атмосфера, поэтому будет грустно уезжать. Матюиди сказал, что хотел бы здесь остаться ещё не на один месяц. Умтити заявил, что мог бы тоже еще месяц прожить в России, потому что здесь команда всегда веселится. По его словам это необыкновенный опыт.

В рамках матча полуфинала ЧМ по футболу французская сборная победила 11 июля Бельгию при счёте 1:0. Сборная в результате смогла выйти в финал, где поборется с Хорватией. Согласно данным опроса ВЦИОМ, многие россияне (21%) верят, что на Чемпионате Мира победит Франция. Эммануэль Макрон – французский президент, собирается встретиться с Владимиром Путиным в рамках финального матча в российской столице. Чемпионат мира продлится до 15 июля.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:25
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Жарикова и Александр Гобозов мечтают о
Сборная Хорватии была оштрафована федерацией FIFA
Игроки французской сборной захотели задержаться в
Мутко запретили появляться рядом с главой FIFA
На футболки сборной Франции заранее нанесли
Сольный фильм о Черной Вдове обзавелся режиссером
Около 15 000 хорватских болельщиков приедут на
Рудковская восхитила поклонников стройными
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг из 50
Иван Ракитич пообещал сделать татуировку на лбу в
Апельсины могут помочь снизить риск заболеваний
Мужчина зафиксировал на смартфон шепот призрака в
Регина Тодоренко назвала Влада Топалова другом на
Райские птицы по прихоти ученых были отнесены к
МТС сообщает о начале продвижения смартфонов ASUS
У российских жителей резко увеличилось количество
«Сплошные губы»: хейтеры критикуют Ксению
Медики рассказали, как солнечное затмение влияет
Microsoft решила обновить стандартный «Блокнот»
Фанаты перепутали Ольгу Бузову в модном журнале с
Мозг муравья не соответствует большому размеру
Ученые разработали материал для одежды заряжающей
Роспотребнадзор опубликовал советы по правильному
В Москве с прошлой проверки число заболевших ВИЧ
США запускает маршрут электрического двухэтажного
Экспертами назван самый безопасный этаж в отелях
Кэти Перри надела на свидание с Орландо Блумом
Максим Галкин сравнил своего сына Гарри с Маугли
В Российской Федерации создадут правила
Станислав Садальский посетил место гибели Сергея
Просмотреть все новости