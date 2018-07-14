Игроки французской сборной захотели задержаться в России после ЧМ

Матюиди заметил, что команда здесь отлично провела своё время. По его словам у них молодая, однако живая группа. Здесь превосходная атмосфера, поэтому будет грустно уезжать. Матюиди сказал, что хотел бы здесь остаться ещё не на один месяц. Умтити заявил, что мог бы тоже еще месяц прожить в России, потому что здесь команда всегда веселится. По его словам это необыкновенный опыт.В рамках матча полуфинала ЧМ по футболу французская сборная победила 11 июля Бельгию при счёте 1:0. Сборная в результате смогла выйти в финал, где поборется с Хорватией. Согласно данным опроса ВЦИОМ, многие россияне (21%) верят, что на Чемпионате Мира победит Франция. Эммануэль Макрон – французский президент, собирается встретиться с Владимиром Путиным в рамках финального матча в российской столице. Чемпионат мира продлится до 15 июля.