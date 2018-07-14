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На футболки сборной Франции заранее нанесли вторую звезду чемпионов мира

Компания Nike выпустила 20 000 футболок французской сборной с двумя звездами, сообщает Footy Headlines.

На футболки сборной Франции заранее нанесли вторую звезду чемпионов мира

Экипировка сборной появится в продаже с 16 июля лишь в том случае, если французская команда обыграет в финале ЧМ-2018 сборную Хорватии и станет чемпионом мира.

Напоминаем, что право нанести первую звезду французы получили после победы на мировом первенстве 1998 года. Финальная встреча мундиаля состоится между сборными Франции и Хорватии 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

На футболки сборной Франции заранее нанесли вторую звезду чемпионов мира
 
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Общество / Спорт
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:18
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