На футболки сборной Франции заранее нанесли вторую звезду чемпионов мира

Экипировка сборной появится в продаже с 16 июля лишь в том случае, если французская команда обыграет в финале ЧМ-2018 сборную Хорватии и станет чемпионом мира.Напоминаем, что право нанести первую звезду французы получили после победы на мировом первенстве 1998 года. Финальная встреча мундиаля состоится между сборными Франции и Хорватии 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.