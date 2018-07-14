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Мутко запретили появляться рядом с главой FIFA

Виталий Мутко, являющийся экс-министром спорта РФ, не появился ни разу на матчах ЧМ 2018 по футболу в одной VIP-ложе вместе с Джанни Инфантино - президентом FIFA.

Мутко запретили появляться рядом с главой FIFA


Российскому вице-премьеру запретили якобы находиться рядом с руководителем международной организации вследствие предолимпийского допингового скандала. В свою очередь Мутко посетил все игры команды РФ на мундиале. Имея приглашение непосредственно в VIP-ложу, он там не был ни разу замечен. Причиной этому является, то, что его признали нежелательным лицом непосредственно для имиджа FIFA вследствие допингового крупного скандала. Есть данные, что якобы в FIFA не захотели ассоциироваться с российским чиновником, который связан с допинговым скандалом. При этом вице-премьеру рекомендовали якобы не появляться, а также не фотографироваться вместе с Инфантино либо прочими официальными делегациями.

Мутко, который 7 лет занимался подготовкой ЧМ по футболу, раньше не заметил чего-либо особенного в победе РФ над Испанией в 1\8 финала. По его мнению, победа была заслуженной, а также очевидной.
 
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Спорт
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:20
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