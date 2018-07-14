Мутко запретили появляться рядом с главой FIFA

Российскому вице-премьеру запретили якобы находиться рядом с руководителем международной организации вследствие предолимпийского допингового скандала. В свою очередь Мутко посетил все игры команды РФ на мундиале. Имея приглашение непосредственно в VIP-ложу, он там не был ни разу замечен. Причиной этому является, то, что его признали нежелательным лицом непосредственно для имиджа FIFA вследствие допингового крупного скандала. Есть данные, что якобы в FIFA не захотели ассоциироваться с российским чиновником, который связан с допинговым скандалом. При этом вице-премьеру рекомендовали якобы не появляться, а также не фотографироваться вместе с Инфантино либо прочими официальными делегациями.Мутко, который 7 лет занимался подготовкой ЧМ по футболу, раньше не заметил чего-либо особенного в победе РФ над Испанией в 1\8 финала. По его мнению, победа была заслуженной, а также очевидной.