Сборная Хорватии была оштрафована федерацией FIFA на 50 тысяч швейцарских франков

Об этом сообщает пресс-служба федерации. Шведы и хорваты были наказаны за то, что на своей экипировке игроки обеих команд демонстрировали запрещенные знаки, и тем самым они нарушили маркетинговые правила ФИФА.Во время четвертьфинала против сборной Англии один из игроков Швеции вышел на поле в неподобающей экипировке. Хорваты же нарушили права ФИФА в полуфинальной встрече с англичанами.