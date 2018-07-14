Сборная Хорватии была оштрафована федерацией FIFA на 50 тысяч швейцарских франков
Международная федерация FIFA оштрафовала Хорватский футбольный союз и Шведскую футбольную ассоциацию за нарушения на чемпионате мира-2018 в России.
Об этом сообщает пресс-служба федерации. Шведы и хорваты были наказаны за то, что на своей экипировке игроки обеих команд демонстрировали запрещенные знаки, и тем самым они нарушили маркетинговые правила ФИФА.
Во время четвертьфинала против сборной Англии один из игроков Швеции вышел на поле в неподобающей экипировке. Хорваты же нарушили права ФИФА в полуфинальной встрече с англичанами.
Об этом сообщает пресс-служба федерации. Шведы и хорваты были наказаны за то, что на своей экипировке игроки обеих команд демонстрировали запрещенные знаки, и тем самым они нарушили маркетинговые правила ФИФА.
Во время четвертьфинала против сборной Англии один из игроков Швеции вышел на поле в неподобающей экипировке. Хорваты же нарушили права ФИФА в полуфинальной встрече с англичанами.